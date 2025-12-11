聽新聞
有行旅／明年2月 遊日泡湯賞櫻
箱根與伊豆同為日本極富盛名的溫泉勝地，冬末春初從箱根出發，先享受箱根溫泉的美好，再前往本州欣賞最早綻放的櫻花「河津櫻」，自2月上旬起於伊豆半島率先綻放，為一年一度的櫻花季揭開序幕，並於2月下旬迎來滿開的絢爛時刻。
有行旅「箱根伊豆河津櫻 絕躾之宿」旅程安排3間絕景名宿，遠眺箱根壯麗景致的「玄 箱根強羅」，能夠邊泡湯邊欣賞富士山的「富岳群青」，以及靜岡縣唯一加盟羅萊夏朵奢華旅館餐廳聯盟、榮獲米其林二鑰、被譽為日本人一生必訪的名宿「淺羽」。
「箱根伊豆河津櫻 絕躾之宿」明年2月24日至28日，5天4夜。報名請洽：02-8643-3543、8643-3905。或請瀏覽有行旅官網。
