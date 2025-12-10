快訊

「室內裝修商」得標炸藥採購案？國防部：得標商營業項目有16項

CoCo、UG「招牌手搖飲買1送1」！清心×浪浪別哭 聯名杯身傳遞溫暖

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「UG 樂己」將於12月13日插旗台北中山南西商圈，推出多款優惠方案。圖／UG 樂己提供
「UG 樂己」將於12月13日插旗台北中山南西商圈，推出多款優惠方案。圖／UG 樂己提供

連鎖手搖飲「UG 樂己」將於12月13日正式插旗台北中山南西商圈，並預告品牌代言人「告五人」將於12月12日即將快閃門市。即將開幕的UG中山南西店，首度結合IP「UU」，並延續「城市綠洲」品牌概念，融合綠意花香與療癒系視覺風格，符合年輕世代拍照打卡的消費需求。為慶祝新店開幕，即日起至12月12日，人氣茶王「三窨十五茉純茶(L)」享買1送1；12月13日至12月15日，「三窨十五茉UG奶茶(L)」享買1送1。12月23日前，消費不限金額即贈「品牌保冷袋」1個；12月15日前，消費滿99元，還可免費獲得限量品牌香氛片。

迎接雙12到來，CoCo都可自即日起至12月31日，針對MOMO、LINE禮物、蝦皮購物、國泰點等電商平台，推出限時線上優惠券。「百香雙響炮2杯1組」，特價99元。「莓好雙果茶2杯1組」，特價99元；「冬韻擂焙珍奶2杯1組」特價88元；「日式焙奶茶2杯1組」特價77元；「珍珠奶茶2杯1組」，特價88元。另外針對熊貓外送foodpanda，1月7日前，包括「日焙珍珠奶茶(L)、西西里手搗檸檬美式(L)、紅柚香檸美式(L)、職人美式(14oz)」可享買1送1；針對Uber Eats，12月16日前，「QQ奶茶(L)、四季珍椰青(L)、西西里手搗檸檬美式(L)、紅柚香檸美式(L)、職人美式(14oz)」可享買1送1。

「清心福全」即日起攜手公益品牌「浪浪別哭」推出聯名限定紙杯，3款手繪插畫風格紙杯以人氣店犬「吐司」、「班班」、「拍拍」與一眾等待收養家庭的浪浪們為主角，圍繞著禮物、裝飾和豐盛大餐，呈現溫馨的年末聚會氛圍。每款紙杯皆採FSC森林永續認證紙杯，讓消費者在享受熱飲的同時，也能以實際行動支持永續環境與關懷浪浪生命。

清心福全聯手浪浪別哭，推出3款聯名杯身。圖／清心福全提供
清心福全聯手浪浪別哭，推出3款聯名杯身。圖／清心福全提供
CoCo都可推出電商平台限時優惠，還有外送買1送1等不同方案。圖／CoCo都可提供
CoCo都可推出電商平台限時優惠，還有外送買1送1等不同方案。圖／CoCo都可提供

連鎖手搖飲「UG 樂己」將於12月13日正式插旗台北中山南西商圈，並預告品牌代言人「告五人」將於12月12日即將快閃門市...

