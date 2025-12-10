「陳耀訓蛋黃酥」首度推春節限定版！聯手方序中設計 盒底藏驚喜

還沒跨年，2026年春節禮盒市場已提前開打。一顆難求、比熱門演唱會更難搶的陳耀訓・麵包埠紅土蛋黃酥禮盒，首度推出春節限定版，攜手台灣首位執行過三金（金馬、金鐘、金曲）典禮主視覺的設計師方序中，將送禮這件事變得更有趣。

全新登場的春節限定版禮盒，以溫潤的淺黃為底色，由近而遠的群山及太陽組成美景，細看下，排列組成亦是「春」字。「這是跳脫既有年節禮盒框架下的呈現。」方序中指出，他近年品嘗陳耀訓的紅土蛋黃酥，總有優雅、溫暖與風味一致的感受，所以在設計禮盒時，特別想要呈現這份優雅。

方序中以紅土蛋黃酥的焦點之一「層次」為構想，群山層疊、搭配日出曙光，進而成為一幅「日出曙光，迎新年」的畫面，同時也是春字。畫面上的細節，包括經典版畫的顆粒感，他說，細小的顆粒組成畫面，就像是日子是由許多微小的事物累積起來，由點而線成面，才能成為有意義的生活。

此外，禮盒還有特別的小巧思。方序中在底襯下，放了一張紅色卡片，以燙金印上「新春好日馬上旺」7字，每個字也分別印在紅土蛋黃酥下方。也就是說，取完所有蛋黃酥，這句祝福詞也將隨之浮現眼前，小卡也可書寫情意、寄送他人。

「享用完紅土蛋黃酥，並不是一個句點。」這是方序中的期待。他說，想在這張卡片寫上祝福語，送給爸媽。陳耀訓則是要將卡片貼在辦公室牆面，沾些喜氣。

不僅如此，方序中和陳耀訓也在禮盒藏驚喜。禮盒中暗藏900元購物金兌換券，總計100百張。幸運的消費者，憑券可兌換店內麵包與西點商品。

春節限定版禮盒開賣時間為12月16日中午12點半，售價900元，除了拓元售票系統預購，此次也與方序中經營的「小島裡」合作，在12月11日至12月14日，可搶先品嘗單顆的紅土蛋黃酥，每人限購一顆，限內用，每日限量、售完為止，入場低消為一杯飲品。