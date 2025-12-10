快訊

挺台審查國防特別預算 谷立言：和平與對話必須與嚇阻共存

不是第一次殺人…高雄男砍死檳榔攤闆娘遭羈押 恐怖前科曝光

3年前被診斷罹患侵襲性腦癌 「購物狂的異想世界」作者逝世享年55歲

聽新聞
0:00 / 0:00

「陳耀訓蛋黃酥」首度推春節限定版！聯手方序中設計 盒底藏驚喜

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
陳耀訓・麵包埠首度推出春節限定紅土蛋黃酥禮盒。圖／陳耀訓・麵包埠提供
陳耀訓・麵包埠首度推出春節限定紅土蛋黃酥禮盒。圖／陳耀訓・麵包埠提供

還沒跨年，2026年春節禮盒市場已提前開打。一顆難求、比熱門演唱會更難搶的陳耀訓・麵包埠紅土蛋黃酥禮盒，首度推出春節限定版，攜手台灣首位執行過三金（金馬、金鐘、金曲）典禮主視覺的設計師方序中，將送禮這件事變得更有趣。

全新登場的春節限定版禮盒，以溫潤的淺黃為底色，由近而遠的群山及太陽組成美景，細看下，排列組成亦是「春」字。「這是跳脫既有年節禮盒框架下的呈現。」方序中指出，他近年品嘗陳耀訓的紅土蛋黃酥，總有優雅、溫暖與風味一致的感受，所以在設計禮盒時，特別想要呈現這份優雅。

方序中以紅土蛋黃酥的焦點之一「層次」為構想，群山層疊、搭配日出曙光，進而成為一幅「日出曙光，迎新年」的畫面，同時也是春字。畫面上的細節，包括經典版畫的顆粒感，他說，細小的顆粒組成畫面，就像是日子是由許多微小的事物累積起來，由點而線成面，才能成為有意義的生活。

此外，禮盒還有特別的小巧思。方序中在底襯下，放了一張紅色卡片，以燙金印上「新春好日馬上旺」7字，每個字也分別印在紅土蛋黃酥下方。也就是說，取完所有蛋黃酥，這句祝福詞也將隨之浮現眼前，小卡也可書寫情意、寄送他人。

「享用完紅土蛋黃酥，並不是一個句點。」這是方序中的期待。他說，想在這張卡片寫上祝福語，送給爸媽。陳耀訓則是要將卡片貼在辦公室牆面，沾些喜氣。

不僅如此，方序中和陳耀訓也在禮盒藏驚喜。禮盒中暗藏900元購物金兌換券，總計100百張。幸運的消費者，憑券可兌換店內麵包與西點商品。

春節限定版禮盒開賣時間為12月16日中午12點半，售價900元，除了拓元售票系統預購，此次也與方序中經營的「小島裡」合作，在12月11日至12月14日，可搶先品嘗單顆的紅土蛋黃酥，每人限購一顆，限內用，每日限量、售完為止，入場低消為一杯飲品。

拿起一顆蛋黃酥，看見一個祝福。圖／陳耀訓・麵包埠提供
拿起一顆蛋黃酥，看見一個祝福。圖／陳耀訓・麵包埠提供
設計師方序中將遠山、繪成了「春」字。圖／陳耀訓・麵包埠提供
設計師方序中將遠山、繪成了「春」字。圖／陳耀訓・麵包埠提供
就像過年會玩的小遊戲，購物金抵用券將隨機出現在禮盒的最底部。圖／陳耀訓・麵包埠提供
就像過年會玩的小遊戲，購物金抵用券將隨機出現在禮盒的最底部。圖／陳耀訓・麵包埠提供

禮盒 蛋黃酥 陳耀訓

延伸閱讀

花蓮一日遊｜最新必玩～狂飆卡丁車＋一天限量150顆冠軍可頌！

蔣雅淇睽違24年「回娘家」！一出手就找來江振誠陳耀訓

方序中操刀設計！「惠生牛乳」攜手鮮乳坊打造營養與美感兼具生活飲品

蛋黃酥95元＝1個便當 成本30元賣多少才親民…烘焙專家拆解「定價背後的秘密」

相關新聞

「陳耀訓蛋黃酥」首度推春節限定版！聯手方序中設計 盒底藏驚喜

還沒跨年，2026年春節禮盒市場已提前開打。一顆難求、比熱門演唱會更難搶的陳耀訓・麵包埠紅土蛋黃酥禮盒，首度推出春節限定...

林柏宏「送禮學」無私真心公開！浪琴表帥氣上手 自信展望2026

品牌文化向來以賽馬、飛行、潛水息息相關的瑞士鐘表品牌浪琴（Longines）今日邀請品牌好友林柏宏帥氣站台，除了分享歲末...

讓家電更懂你！禾聯家電全系列新品亮相 以AI驅動智慧新生活

在AI全面融入日常的時代，家電不再只是協助家務的工具，而是能主動理解需求、即時提供協助的智慧夥伴。禾聯碩今舉行2026年...

金世冬季「時髦＋實穿」咖色層次穿搭示範 機場背上Longchamp新包亮相

台灣的冬天時暖時寒，南韓女星金世正日前現身首爾仁川機場時，漂亮的示範出時髦俐落的秋冬咖色層次穿搭。

《尋她》尋女的執念 也尋那個被淹沒的自己

《尋她》是部以「尋找一名失蹤女嬰」出發為主軸，卻逐步延伸到女性命運與身份覺醒的作品。電影背景設定在1990年代的嶺南蔗村，村落的封閉、傳統的壓力，都讓這段尋找變得格外沉重。 舒淇飾演的陳鳳娣，是全片

5種新品「通通30元」！壽司郎增加「30、50、70元」價位 品項達185種

壽司郎的盤子變色了！連鎖迴轉壽司「壽司郎」宣佈，將導入「壽司郎の新甘覺」概念，除了常態商品新增至185道之外，同時也將原...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。