林柏宏「送禮學」無私真心公開！浪琴表帥氣上手 自信展望2026
品牌文化向來以賽馬、飛行、潛水息息相關的瑞士鐘表品牌浪琴（Longines）今日邀請品牌好友林柏宏帥氣站台，除了分享歲末年終的送禮哲學，更大方戴上品牌近日焦點：超級天文台Ultra-Chron Classic經典腕表，展現一如電影大銀幕的精準與帥氣表現。
今年以電影《96》分鐘大受好評，甚至在前往越南宣傳時見證熱情接機粉絲的林柏宏，今日活動上是以一身大地色系造型，呈現愜意中的優雅風度。當提及歲末年終的不同送禮情境時，由於先行者系列Zulu Time子夜藍款式深藍色的面盤讓他聯想到平安夜、寧靜且充滿故事，適合一個人反思，與自己的內心獨處；想將心意傳遞給另一半？PrimaLuna新月系列表款的月相則像是兩個人相處時的浪漫、寧靜，另外也推薦了18K半金的Mini DolceVita迷你多情系列，宛如配戴上手的時光寶石、見證甜美一瞬。
同時林柏宏手上再配戴一只品牌近日新作：高振頻的Ultra-Chron Classic經典腕表，表款延續了品牌始自1967年的專利「Ultra-Chron」高振頻傳奇，不僅從面盤的十字紋、立體的鏡面小時時標、宛如閃電般的Ultra-Chron Logo致敬1960，浪琴獨家的L836.6高振頻機芯動力儲存並可達52小時，整只表款再獲得Timelab認證，表款共有37與40毫米兩種尺寸，透過當代明快或古典內斂的兩種尺寸，為一年的豐碩結尾，展望來年。
