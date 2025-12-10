林柏宏「送禮學」無私真心公開！浪琴表帥氣上手 自信展望2026

品牌文化向來以賽馬、飛行、潛水息息相關的瑞士鐘表品牌浪琴（Longines）今日邀請品牌好友林柏宏帥氣站台，除了分享歲末年終的送禮哲學，更大方戴上品牌近日焦點：超級天文台Ultra-Chron Classic經典腕表，展現一如電影大銀幕的精準與帥氣表現。

今年以電影《96》分鐘大受好評，甚至在前往越南宣傳時見證熱情接機粉絲的林柏宏，今日活動上是以一身大地色系造型，呈現愜意中的優雅風度。當提及歲末年終的不同送禮情境時，由於先行者系列Zulu Time子夜藍款式深藍色的面盤讓他聯想到平安夜、寧靜且充滿故事，適合一個人反思，與自己的內心獨處；想將心意傳遞給另一半？PrimaLuna新月系列表款的月相則像是兩個人相處時的浪漫、寧靜，另外也推薦了18K半金的Mini DolceVita迷你多情系列，宛如配戴上手的時光寶石、見證甜美一瞬。