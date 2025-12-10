讓家電更懂你！禾聯家電全系列新品亮相 以AI驅動智慧新生活
在AI全面融入日常的時代，家電不再只是協助家務的工具，而是能主動理解需求、即時提供協助的智慧夥伴。禾聯碩今舉行2026年新品發表會，以「家．AI，更懂你的未來」為主題，發表全系列AI升級家電，從空調、液晶電視、冰箱、洗衣機到小家電，展現AI驅動居家生活的全新面貌。
禾聯碩總經理林欽宏受訪表示，AI讓家電從「單點功能」邁向「整體解決方案」。他強調：「AI讓分散的智慧家電可以互相合作，禾聯要做的不只是家電製造者，而是能主動解決問題的生活管家。」
此次發表的新品陣容多元完整，包括「高效沼氣防護2.0尊榮型」智能溫濕控制變頻空調、搭載GoogleTV 5.0系統的新世代液晶電視、上冷凍雙門大容量冰箱、變頻冷凍櫃、DD直驅變頻洗衣機、AI全域循環風扇、居浴兩用電暖器、綠光無線吸塵器、小體積6L除濕機等。
空調是禾聯的強項，此次全面升級「智能溫濕控制」空調，冷氣模式下可同時除濕，精準控制溫度與濕度，讓體感溫度更舒適、更省電。林欽宏強調濕度的重要性：「體感舒適不只跟溫度有關，濕度的影響非常大。透過溫濕雙控，AI能自動找到最舒適與最節能的平衡。」此外，空調導入「智能聲控系統」，採自然語意，不需記特定關鍵字、可辨識超過300種指令，真正做到「開口就能操作」，讓語音交互更貼近生活語言。
今年禾聯也推出取得BSMI認證的移動式空調，並強化輕商用空調技術，提供16kW至28kW多管自由配產品，解決多隔間、大坪數場域的空調痛點。28kW更為國產品牌首款採R32冷媒的設計，效率更高、能耗更低。安裝技術方面也突破傳統，讓商用產品能套用家用工法，提升安裝效率與通用性。
禾聯液晶2025年穩居國產品牌銷售第一，今年全系列升級至GoogleTV 5.0，提供更彈性的個人化介面與更為流暢的操作體驗，並整合多元影音娛樂。硬體方面全面搭載聯發科新世代AI晶片，系統效能提升約15%，搭配QLED奈米廣色域面板，畫質表現更細膩。尺寸從32型到100型完整涵蓋，包含適合小宅的QE系列與主打沉浸娛樂的100型「泰坦系列」。
因應小宅化與節能政策，禾聯推出上冷凍雙門大容量冰箱與新窄身機型，多款機種提前符合2027年新一級能效。冷凍櫃全面強化變頻技術，冷凍可達-32°C，鮮度更持久。洗衣機部分，J1V直立式洗衣機搭載DD直驅變頻馬達、LED全觸控，加上金級省水與節能雙標章。滾筒系列推出13kg與15kg Wi-Fi洗脫烘機型，以智慧控制簡化家務流程。
小家電今年以「AI心體驗、聰明摺學」為主軸，AI循環扇導入聲控、人體感應追蹤與手勢開關3大智慧模式；居浴兩用電暖器聚焦輕量與收納；第7代無線吸塵器具備可站立結構與綠光滾刷；除濕機全系列將於2026年全面達成新一級能效，並推出體積最小、噪音最低的6L產品。
除了產品創新，林欽宏也分享禾聯內部AI轉型正全面展開，包括員工AI工具應用、ERP系統升級、智慧倉儲、無人搬運車與智慧派車等多項內部數位轉型，強化供應鏈與營運效率。林欽宏強調，「越本土越國際」是禾聯的重要競爭力。深刻理解在地生活情境、使用習慣，讓禾聯能打造更貼近台灣家庭需求的產品，讓消費者生活更方便、省時、節能。
