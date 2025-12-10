金世冬季「時髦＋實穿」咖色層次穿搭示範 機場背上Longchamp新包亮相

台灣的冬天時暖時寒，南韓女星金世正日前現身首爾仁川機場時，漂亮的示範出時髦俐落的秋冬咖色層次穿搭。

頻繁的往來機場，是明星們的工作日常，同時要兼具時尚造型與方便移動的功能，身為Longchamp品牌大使的金世正，這天以Longchamp全套造型亮相，身穿2026春季風衣、摩卡色毛衣與黑色皮鞋，搭配丹寧褲，肩背最新Le Smart摩卡色包款，並以絲巾纏繞提把作為點綴，卡其色風衣與摩卡色毛衣，產生顏色彼此呼應深淺的層次，整體造型俐落優雅，是女性們都可以輕鬆效法的時髦穿搭。