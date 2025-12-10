聽新聞
0:00 / 0:00
金世冬季「時髦＋實穿」咖色層次穿搭示範 機場背上Longchamp新包亮相
台灣的冬天時暖時寒，南韓女星金世正日前現身首爾仁川機場時，漂亮的示範出時髦俐落的秋冬咖色層次穿搭。
頻繁的往來機場，是明星們的工作日常，同時要兼具時尚造型與方便移動的功能，身為Longchamp品牌大使的金世正，這天以Longchamp全套造型亮相，身穿2026春季風衣、摩卡色毛衣與黑色皮鞋，搭配丹寧褲，肩背最新Le Smart摩卡色包款，並以絲巾纏繞提把作為點綴，卡其色風衣與摩卡色毛衣，產生顏色彼此呼應深淺的層次，整體造型俐落優雅，是女性們都可以輕鬆效法的時髦穿搭。
金世正除了與姜泰伍主演的古裝韓劇《月亮在江邊流淌》正在熱播外，日前她也宣布將於2026年展開亞洲粉絲演唱會巡迴，其中包括備受期待的台灣場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言