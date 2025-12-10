快訊

金世冬季「時髦＋實穿」咖色層次穿搭示範 機場背上Longchamp新包亮相

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
金世正以Longchamp全套造型亮相機場。圖／Longchamp提供
金世正以Longchamp全套造型亮相機場。圖／Longchamp提供

台灣的冬天時暖時寒，南韓女星金世正日前現身首爾仁川機場時，漂亮的示範出時髦俐落的秋冬咖色層次穿搭

頻繁的往來機場，是明星們的工作日常，同時要兼具時尚造型與方便移動的功能，身為Longchamp品牌大使的金世正，這天以Longchamp全套造型亮相，身穿2026春季風衣、摩卡色毛衣與黑色皮鞋，搭配丹寧褲，肩背最新Le Smart摩卡色包款，並以絲巾纏繞提把作為點綴，卡其色風衣與摩卡色毛衣，產生顏色彼此呼應深淺的層次，整體造型俐落優雅，是女性們都可以輕鬆效法的時髦穿搭。

金世正除了與姜泰伍主演的古裝韓劇《月亮在江邊流淌》正在熱播外，日前她也宣布將於2026年展開亞洲粉絲演唱會巡迴，其中包括備受期待的台灣場。

Longchamp Le Smart系列肩背袋(摩卡色)，45,000元。圖／Longchamp提供
Longchamp Le Smart系列肩背袋(摩卡色)，45,000元。圖／Longchamp提供
金世正身穿Longchamp 2026春季風衣、摩卡色毛衣與黑色皮鞋，肩背最新Le Smart摩卡色包款。圖／Longchamp提供
金世正身穿Longchamp 2026春季風衣、摩卡色毛衣與黑色皮鞋，肩背最新Le Smart摩卡色包款。圖／Longchamp提供

