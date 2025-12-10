快訊

《尋她》尋女的執念 也尋那個被淹沒的自己

聯合新聞網／ 若鯨
《尋她》是部以「尋找一名失蹤女嬰」出發為主軸，卻逐步延伸到女性命運與身份覺醒的作品。電影背景設定在1990年代的嶺南蔗村，村落的封閉、傳統的壓力，都讓這段尋找變得格外沉重。

舒淇飾演的陳鳳娣，是全片情緒與敘事的核心。她並非激烈外放，而是壓抑、脆弱與倔強交織的狀態。

角色在意外後被流言、制度與傳統價值層層推著走，但她始終不放棄尋女。這份執念既是母性，也是她第一次選擇為自己做主。

舒淇在片中的演出「細膩、有生命力」，面對流言、偏見、制度時的沉著與固執，使角色帶著很強的生命力；她為角色增添了許多情感層次。

電影另一個值得注意的部分，是男性角色的書寫。白客飾演的丈夫甘耀祖，並非簡化為壞人或反派，而是典型被傳統綁住的「好人」。

他有猶豫、有懦弱，但也會在關鍵時刻陪伴妻子面對現實。這樣的設定讓電影不陷入簡單的性別對立，也呼應導演所說的「希望男性觀眾能理解女性困境，而不是被排除在外」。在父權結構造成的傷痛裡，每個人都以不同方式受困。

《尋她》的影像風格...蔗林、池塘、潮濕的光線，都帶著濃厚的地域質感。場景越安靜，那種壓力與不安反而越強烈。特別是鳳娣最後「拆壩尋真相」的段落，畫面情緒完全被推到最高點。那不只是為了找回孩子，而是為了鬆開壓著她多年、看不見的那層枷鎖。

《尋她》最動人之處，是它同時寫「她去哪了」與「她為何要尋」。尋的不只是孩子，更是一個女性在既定秩序裡，努力抓住自身價值的理由。即便電影有些缺憾，也依然具備值得被看見的位置。

電影沒有試著替命運美化，也沒有假裝所有傷口都會愈合；那些沒有答案的事情，最終會在旅程裡慢慢被看懂。

◎本文內容已獲 若鯨 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

若鯨

追蹤

