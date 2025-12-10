全民普發萬元增添雙12買氣！7-ELEVEN推「海內外寄取件」回饋活動助攻

全民普發萬元增添雙12電商購物節買氣，7-ELEVEN再撒千萬資源推出海內外寄取件回饋活動助攻，全台7,200多家7-ELEVEN門市化身海內外電商平台神隊友，透過綿密的寄取件網絡結合智慧物流，串聯OPENPOINT APP、國際交貨便、賣貨便等多元服務平台，搭配下半年使用率持續攀升的「OPENPOINT APP零元取件認證」、「原店取件」等實用功能，跨境店取服務新增日本BEENOS集團旗下的跨境時尚購物平台FASBEE，持續打造多元便利的寄取件服務平台。

12月23日前消費者於海內外逾6萬家跨境電商下單、選7-ELEVEN門市取貨還能參加「安心取與帳單繳費集點GO」活動，有機會獲得購物金、禮券、抽iPhone 17 Pro Max等好禮，指定網購平台如PChome線上購物、旋轉拍賣等再限時限量加碼請喝CITY CAFE。

7-ELEVEN賣貨便自2019年領先同業推出至今，會員數已突破660萬人，因平台可串聯社群直播下單，買賣交易過程免抽成、免上架費、免整理訂單，不定期賣家寄件滿額贈3C、小家電、購物金等激勵案，成為許多大小賣家經營社群電商的首選平台。感謝賣家支持、助攻雙12商機，7-ELEVEN賣貨便再推寄件滿額回饋，即日起至12月31日加碼推出三大感謝「寄」活動，包含賣家寄件運費最低38元起、寄件成長禮最高送100次免運寄件服務、寄件量最低500件起免費送千元、萬元禮券，有感回饋可累贈無上限。

全力支援在台賣家海外11大國家跨境電商寄件需求，7-ELEVEN國際交貨便自12月24日至2026年1月6日推出指定國家寄件送12元7-ELEVEN購物金，可寄送國家包含中國大陸、日本、美國、澳大利亞、加拿大、香港、新加坡、馬來西亞、越南、印尼、菲律賓，經營Amazon、eBay、Yahoo! JAPAN、日本樂天市場等在台賣家皆可使用，寄件量超過30件的專業賣家還可預約享有專人到府收件服務。

7-ELEVEN跨境店取合作平台持續擴大，繼與日本札幌藥妝、大國藥妝、SUGI、Mercari、蝦皮跨境等跨境電商合作後，即日起攜手日本BEENOS集團旗下的跨境時尚購物平台FASBEE，提升購買日本流行服飾、生活雜貨、可愛IP周邊的便利性，從知名日系品牌NATURAL BEAUTY BASIC、JILL by JILLSTUART、人氣地雷系服飾ROJITA，到尺寸更廣、適合各種身型的JUNOAH，以及各類街頭潮流品牌，都能在平台上直接購買，就近到全台7-ELEVEN門市取貨更便利。

●附註：詳細活動內容以門市、APP、官網公告為準。