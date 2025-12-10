快訊

台積電成美國「非官方國家隊」？紐時：川普布局讓台積處境艱難

高雄檳榔攤闆娘遇刺癱軟跪地喊「救命」 凶嫌冷血犯案影像曝

游智彬帶「生死狀」嗆輸贏 當場被警架走…王世堅冷回這4字

聽新聞
0:00 / 0:00

5種新品「通通30元」！壽司郎增加「30、50、70元」價位 品項達185種

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
壽司郎推出全新菜單，總品項達185種。圖／壽司郎提供
壽司郎推出全新菜單，總品項達185種。圖／壽司郎提供

壽司郎的盤子變色了！連鎖迴轉壽司「壽司郎」宣佈，將導入「壽司郎の新甘覺」概念，除了常態商品新增至185道之外，同時也將原有的4種價位盤，加入30、50、70元等4種新價位，整體達到7種價位盤，增添消費者更多的選擇性。

壽司郎指出，每年開發超過600道新菜色，為顧客帶來四季變換的新鮮感。同時也與台灣知名拉麵品牌、日本百年抹茶老舖等不同品牌合作，推出限定拉麵、聯名甜品，創造多元餐飲的樂趣。本季壽司郎導入「壽司郎の新甘覺」概念，打造出4大不同系列。其中「極の新甘覺」強調新鮮度與魚肉油脂平衡，另外還有「炙の新甘覺」、「炸の新甘覺」、「豐の新甘覺」等不同系列。

對應「壽司郎の新甘覺」菜單更新，壽司郎於全台門市導入7段式盤色價格帶，由現行40／60／80／100元4段價格，擴充為「30／40／50／60／70／80／100元」等7段盤價。其中新增加的「30元」價位，包括有「棒棒雞風雞叉燒、橙醋果凍雞叉燒、炙燒起司培根、溏心蛋軍艦、柚子胡椒雞叉燒」等5種品項。

此外，同樣是新增加的「50元」價位，則有炙烤鯖魚押壽司、番茄鮭魚菜包、番茄鮮蝦生菜包、辣味美乃滋鮮蝦天婦羅、辣肉味噌鮭魚；至於「70元」價位，則有「青森縣產炙燒金目鯛」可以選擇。隨著菜單重新調整，整體總品項達到185種。

壽司郎於全台門市導入7段式盤色價格帶，共有「30／40／50／60／70／80／100元」等7段盤價。圖／壽司郎提供
壽司郎於全台門市導入7段式盤色價格帶，共有「30／40／50／60／70／80／100元」等7段盤價。圖／壽司郎提供
橙醋果凍雞叉燒，每盤30元。圖／壽司郎提供
橙醋果凍雞叉燒，每盤30元。圖／壽司郎提供
辣肉味噌鮭魚，50元。圖／壽司郎提供
辣肉味噌鮭魚，50元。圖／壽司郎提供
青森縣產炙燒金目鯛，每盤70元。圖／壽司郎提供
青森縣產炙燒金目鯛，每盤70元。圖／壽司郎提供
壽司郎全新打造「壽司郎の新甘覺」。圖／壽司郎提供
壽司郎全新打造「壽司郎の新甘覺」。圖／壽司郎提供

壽司郎 鮭魚 菜包

延伸閱讀

碳水爆發！日本人吃拉麵必配白飯 網紅曝「1吃法」老闆恐氣炸

7-ELEVEN跨海聯名！日本「山口拉麵、鬼金棒、一風堂」拉麵都吃得到

冬天暖心暖胃這樣吃！台中拉麵盛典

拉麵上的海苔怎麼吃？業者解惑曝關鍵「1步」：是靈魂配料

相關新聞

5種新品「通通30元」！壽司郎增加「30、50、70元」價位 品項達185種

壽司郎的盤子變色了！連鎖迴轉壽司「壽司郎」宣佈，將導入「壽司郎の新甘覺」概念，除了常態商品新增至185道之外，同時也將原...

NOKE忠泰樂生活 冬季節慶盛大開跑！眾多藝術企劃、趣味活動豐富你的12月

當城市點亮燈火，宣告冬日季節的來臨，NOKE 忠泰樂生活化身為冬夜裡的「閃耀星塔」。延續「𝙏𝙬𝙞𝙣𝙠𝙡𝙚 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙒𝙄𝙉𝙏𝙀𝙍！#閃閃冬季」的核心精神，NOKE 將聖誕節特有的浪漫、靜謐與光線閃耀的模樣，轉化為一場多層次的藝術節慶。12 月透過「冬日藝術企劃」、「冬日樹洞 ON AIR｜耳機派對」、「耶誕音樂會《My Christmas》」、「Love Actually 跨年夜｜星空電影」等四大活動，為人們編織一條穿越想像的溫柔路徑。另外，忠泰美術館《創造即生活── 愛諾、艾莉莎與阿爾瓦．阿爾托》位於館內 3F Uncanny 的衛星展區，也因應 NOKE 聖誕企劃將延展至 12 月 14 日。

2026韓國原裝舞台劇「Beautiful Life」原班卡司大公開

韓國長銷舞台劇「Beautiful Life」將於2026年四月來台演出，近日主辦單位於官網正式公佈卡司陣容─由四位韓國原班演員共同詮釋男女主角「春植」與「順玉」，帶來細膩而動人的角色演繹。

最神秘的頂級奢華香水Henry Jacques 全新旅行香水盒絕美登場

頂級奢華的亨利雅克（Henry Jacques）是以香水為核心的生活藝術品牌，創辦人Henry的女兒Anne-Lise ...

大全聯青埔店即起試營運 打造量販＋百貨一站式購物中心 自有品牌「大推」全新亮相

近5年唯一新開量販店，大全聯青埔店將於12月16日盛大開幕，並自即日起搶先試營運，正式插旗桃園最具發展潛力的青埔重劃區。...

台灣市場獨享！格蘭花格105十年只在台灣上市 限量1,400瓶

承襲 1968 年經典105英制酒精濃度精神，格蘭花格（Glenfarclas） 在2025年聖誕前夕於台灣推出全新「1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。