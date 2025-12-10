聽新聞
5種新品「通通30元」！壽司郎增加「30、50、70元」價位 品項達185種
壽司郎的盤子變色了！連鎖迴轉壽司「壽司郎」宣佈，將導入「壽司郎の新甘覺」概念，除了常態商品新增至185道之外，同時也將原有的4種價位盤，加入30、50、70元等4種新價位，整體達到7種價位盤，增添消費者更多的選擇性。
壽司郎指出，每年開發超過600道新菜色，為顧客帶來四季變換的新鮮感。同時也與台灣知名拉麵品牌、日本百年抹茶老舖等不同品牌合作，推出限定拉麵、聯名甜品，創造多元餐飲的樂趣。本季壽司郎導入「壽司郎の新甘覺」概念，打造出4大不同系列。其中「極の新甘覺」強調新鮮度與魚肉油脂平衡，另外還有「炙の新甘覺」、「炸の新甘覺」、「豐の新甘覺」等不同系列。
對應「壽司郎の新甘覺」菜單更新，壽司郎於全台門市導入7段式盤色價格帶，由現行40／60／80／100元4段價格，擴充為「30／40／50／60／70／80／100元」等7段盤價。其中新增加的「30元」價位，包括有「棒棒雞風雞叉燒、橙醋果凍雞叉燒、炙燒起司培根、溏心蛋軍艦、柚子胡椒雞叉燒」等5種品項。
此外，同樣是新增加的「50元」價位，則有炙烤鯖魚押壽司、番茄鮭魚生菜包、番茄鮮蝦生菜包、辣味美乃滋鮮蝦天婦羅、辣肉味噌鮭魚；至於「70元」價位，則有「青森縣產炙燒金目鯛」可以選擇。隨著菜單重新調整，整體總品項達到185種。
