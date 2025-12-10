台中連6年米其林推薦餐廳推年菜 旗下餐廳旗艦店也搶進北屯機捷特區

春節將屆，曾連續6年獲米其林指南推薦的台中市膳馨餐飲集團今天宣布，旗下品牌「馨苑小料理」將在北屯機捷特區的敦富路上新開旗艦店，搶進機捷特區和松竹商圈，近日將試營運，進一步擴大經營版圖。至於春節的除夕桌宴，公告至今已有7成預訂率，除夕當天也限量推出400套「現做熱年菜」。

膳馨餐飲集團旗下分別有膳馨民間創作料理和馨苑小料理兩個體系，在負責人鄭乃綱和妻子蔡馨誼聯手打理下，近年發展快速。除了受米其林肯定，兩體系分別在七期重畫區的誠品生活480購物中心和北屯的一德洋樓展店，都獲致不錯成效，且商品亦進入全台7-ELEVEN門市銷售。

對於「馨苑小料理」的敦富路旗鑑店1月即將試營運，蔡馨誼說，主要是考量機捷特區和松竹商圈商圈已經成型，住戶眾多，因此想把好料理帶進，讓更多人有機會品嘗。

她說，新店將全天候供餐，並將台菜與咖啡館元素結合，延伸品牌的多場域體驗。開幕前將推出免費暖心燉湯、365天咖啡免費贈送等會員限定的禮遇活動，作為回饋顧客與歡慶新店誕生的獻禮。

蔡馨誼說，今年春節連假較短，但因為有愈來愈多家庭除夕夜選擇外出用餐，他們的年菜訂位已出現明顯熱度。其中「駿馬迎新春，馨享好團圓」的桌宴年菜自公告以來已達7成預訂率，除夕當天限量推出的400套「現做熱年菜」也受消費者喜愛，訂購踴躍。