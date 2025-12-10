2026韓國原裝舞台劇「Beautiful Life」原班卡司大公開
韓國長銷舞台劇「Beautiful Life」將於2026年四月來台演出，近日主辦單位於官網正式公佈卡司陣容─由四位韓國原班演員共同詮釋男女主角「春植」與「順玉」，帶來細膩而動人的角色演繹。
「春植」一角由金元真與申晶允輪流演出。金元真兼具編劇、導演與演員背景，曾參與「屍速列車」、「1987」等電影，深度理解文本與角色情感的他被視為本劇靈魂人物；申晶允則以「絕妙的遺產」、「紅色高跟鞋」等作品深受觀眾喜愛，俊朗溫柔的「韓系暖男」氣質，使其舞台表現迷人而富感染力。
「順玉」一角由金顯智與有人輪流演出。金顯智為新生代演員，代表作品包括「好運羅曼史」、「Liar」等舞台劇，甜美外貌下蘊含驚人的情感爆發力；實力派演員有人則活躍於影視舞台，曾演出「模範計程車2」、「照明商店」，擅長細膩表演呈現角色情感。
由聯合數位文創舉辦的韓國原裝舞台劇「Beautiful Life」將於二0二六年四月二十四日至五月三日於臺北市藝文推廣處城市舞台演出。雙人套票九折優惠，限兩千元(含)以上票區。購票請上 udn售票網；另有大宗團體、企業購票優惠，請於上班時間電洽：02-2649-1689 #1
