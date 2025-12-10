快訊

台積電成美國「非官方國家隊」？紐時：川普布局讓台積處境艱難

高雄檳榔攤闆娘遇刺癱軟跪地喊「救命」 凶嫌冷血犯案影像曝

游智彬帶「生死狀」嗆輸贏 當場被警架走…王世堅冷回這4字

壽司郎史上最大改版！新增藍盤、綠盤共7段盤色 185道新菜單亮相

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
台灣壽司郎推出史上最大規模的菜單升級，同時啟動價格帶調整。圖／台灣壽司郎提供
台灣壽司郎推出史上最大規模的菜單升級，同時啟動價格帶調整。圖／台灣壽司郎提供

台灣壽司郎推出史上最大規模的菜單升級，同時啟動價格帶調整。台灣壽司郎10日宣布，全面導入全新的「新甘覺」菜單，原本只有40、60、80、100元四段盤價，將正式擴大為30至100元共七段價格帶。除了新增30元、50元、70元盤價外，常態商品也同步擴充至185道，料理分層更清楚、選擇更多元。

此次價格帶的調整，是壽司郎自進軍台灣後最大的一次盤價結構重整。壽司郎表示，本次新設的30元紅茶盤、50元綠盤、70元藍盤，是為了將基本款、創作料理與高等食材清楚分層，讓不同料理方式能以相符的價格呈現，也讓顧客能以盤色直覺理解差異，依預算自由搭配喜愛品項。

此次調整後的七段價格帶包括30元奶茶盤（新）、40元紅盤、50元綠盤（新）、60元銀盤、70元藍盤（新）、80元金盤、100元黑盤。

除了價格帶更細緻，壽司郎也把菜單擴充至185道，涵蓋握壽司、軍艦、副餐、甜點等，新增品項橫跨高低價位。例如30元就能吃到橙醋果凍雞叉燒、溏心蛋軍艦、玉子天婦羅；中價位則推出炙烤鯖魚押壽司、辣肉味噌鮭魚；高價位則有青森縣產炙燒金目鯛、北海道產水章魚等，強調「美味×選擇×價值」三者兼具。

壽司郎強調，「新甘覺」將成為未來商品開發方向，季節鮮魚、創作料理與跨界合作都會在此框架下持續深化。透過更彈性的價格結構與更豐富的品項，壽司郎目標在食材成本波動的環境下，依然讓消費者可以按預算自由搭配，用同樣的金額吃到更多元的料理。

台灣壽司郎每年開發超過600道新菜色，為顧客帶來四季變換的新鮮感。同時，亦積極拓展餐飲多樣性。例如與台灣知名拉麵品牌聯名推出限定拉麵、日本百年抹茶老舖打造聯名甜點，到近期與YouTuber攜手推出的焙茶布丁，讓顧客在壽司郎能一站式體驗多元餐飲的樂趣。

此次推出的「新甘覺」主打暖心幸福滋味。從鮮味、炙燒、酥炸與豐富副餐，帶來更多元且層次分明的味覺體驗。首先，「極の新甘覺」以店內切取為主軸，透過精選魚種、極鮮原味，提供食材本味與鮮味層次的純粹表現；「炙の新甘覺」採現點現做，掌握炙燒瞬間釋放的油脂與旨味，帶來更迷人的香氣層次與口感。

「炸の新甘覺」主打店內現炸的豐富炸物，外酥內嫩的鮮甜對比，重新定義迴轉壽司中的炸物魅力；而「豐の新甘覺」則祭出多款高品質副餐如茶碗蒸、拉麵到甜點，提供多重味覺驚喜，四大系列共同打造更全面、多樣、滿足的「新甘覺」體驗。

料理 食材 顧客

延伸閱讀

碳水爆發！日本人吃拉麵必配白飯 網紅曝「1吃法」老闆恐氣炸

7-ELEVEN跨海聯名！日本「山口拉麵、鬼金棒、一風堂」拉麵都吃得到

罕曝照片！紐西蘭上月穿越台灣海峽 遭7艘中共軍艦跟監

冬天暖心暖胃這樣吃！台中拉麵盛典

相關新聞

5種新品「通通30元」！壽司郎增加「30、50、70元」價位 品項達185種

壽司郎的盤子變色了！連鎖迴轉壽司「壽司郎」宣佈，將導入「壽司郎の新甘覺」概念，除了常態商品新增至185道之外，同時也將原...

NOKE忠泰樂生活 冬季節慶盛大開跑！眾多藝術企劃、趣味活動豐富你的12月

當城市點亮燈火，宣告冬日季節的來臨，NOKE 忠泰樂生活化身為冬夜裡的「閃耀星塔」。延續「𝙏𝙬𝙞𝙣𝙠𝙡𝙚 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙒𝙄𝙉𝙏𝙀𝙍！#閃閃冬季」的核心精神，NOKE 將聖誕節特有的浪漫、靜謐與光線閃耀的模樣，轉化為一場多層次的藝術節慶。12 月透過「冬日藝術企劃」、「冬日樹洞 ON AIR｜耳機派對」、「耶誕音樂會《My Christmas》」、「Love Actually 跨年夜｜星空電影」等四大活動，為人們編織一條穿越想像的溫柔路徑。另外，忠泰美術館《創造即生活── 愛諾、艾莉莎與阿爾瓦．阿爾托》位於館內 3F Uncanny 的衛星展區，也因應 NOKE 聖誕企劃將延展至 12 月 14 日。

2026韓國原裝舞台劇「Beautiful Life」原班卡司大公開

韓國長銷舞台劇「Beautiful Life」將於2026年四月來台演出，近日主辦單位於官網正式公佈卡司陣容─由四位韓國原班演員共同詮釋男女主角「春植」與「順玉」，帶來細膩而動人的角色演繹。

最神秘的頂級奢華香水Henry Jacques 全新旅行香水盒絕美登場

頂級奢華的亨利雅克（Henry Jacques）是以香水為核心的生活藝術品牌，創辦人Henry的女兒Anne-Lise ...

大全聯青埔店即起試營運 打造量販＋百貨一站式購物中心 自有品牌「大推」全新亮相

近5年唯一新開量販店，大全聯青埔店將於12月16日盛大開幕，並自即日起搶先試營運，正式插旗桃園最具發展潛力的青埔重劃區。...

台灣市場獨享！格蘭花格105十年只在台灣上市 限量1,400瓶

承襲 1968 年經典105英制酒精濃度精神，格蘭花格（Glenfarclas） 在2025年聖誕前夕於台灣推出全新「1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。