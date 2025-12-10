壽司郎史上最大改版！新增藍盤、綠盤共7段盤色 185道新菜單亮相

台灣壽司郎推出史上最大規模的菜單升級，同時啟動價格帶調整。台灣壽司郎10日宣布，全面導入全新的「新甘覺」菜單，原本只有40、60、80、100元四段盤價，將正式擴大為30至100元共七段價格帶。除了新增30元、50元、70元盤價外，常態商品也同步擴充至185道，料理分層更清楚、選擇更多元。

此次價格帶的調整，是壽司郎自進軍台灣後最大的一次盤價結構重整。壽司郎表示，本次新設的30元紅茶盤、50元綠盤、70元藍盤，是為了將基本款、創作料理與高等食材清楚分層，讓不同料理方式能以相符的價格呈現，也讓顧客能以盤色直覺理解差異，依預算自由搭配喜愛品項。

此次調整後的七段價格帶包括30元奶茶盤（新）、40元紅盤、50元綠盤（新）、60元銀盤、70元藍盤（新）、80元金盤、100元黑盤。

除了價格帶更細緻，壽司郎也把菜單擴充至185道，涵蓋握壽司、軍艦、副餐、甜點等，新增品項橫跨高低價位。例如30元就能吃到橙醋果凍雞叉燒、溏心蛋軍艦、玉子天婦羅；中價位則推出炙烤鯖魚押壽司、辣肉味噌鮭魚；高價位則有青森縣產炙燒金目鯛、北海道產水章魚等，強調「美味×選擇×價值」三者兼具。

壽司郎強調，「新甘覺」將成為未來商品開發方向，季節鮮魚、創作料理與跨界合作都會在此框架下持續深化。透過更彈性的價格結構與更豐富的品項，壽司郎目標在食材成本波動的環境下，依然讓消費者可以按預算自由搭配，用同樣的金額吃到更多元的料理。

台灣壽司郎每年開發超過600道新菜色，為顧客帶來四季變換的新鮮感。同時，亦積極拓展餐飲多樣性。例如與台灣知名拉麵品牌聯名推出限定拉麵、日本百年抹茶老舖打造聯名甜點，到近期與YouTuber攜手推出的焙茶布丁，讓顧客在壽司郎能一站式體驗多元餐飲的樂趣。

此次推出的「新甘覺」主打暖心幸福滋味。從鮮味、炙燒、酥炸與豐富副餐，帶來更多元且層次分明的味覺體驗。首先，「極の新甘覺」以店內切取為主軸，透過精選魚種、極鮮原味，提供食材本味與鮮味層次的純粹表現；「炙の新甘覺」採現點現做，掌握炙燒瞬間釋放的油脂與旨味，帶來更迷人的香氣層次與口感。

「炸の新甘覺」主打店內現炸的豐富炸物，外酥內嫩的鮮甜對比，重新定義迴轉壽司中的炸物魅力；而「豐の新甘覺」則祭出多款高品質副餐如茶碗蒸、拉麵到甜點，提供多重味覺驚喜，四大系列共同打造更全面、多樣、滿足的「新甘覺」體驗。