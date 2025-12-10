最神秘的頂級奢華香水Henry Jacques 全新旅行香水盒絕美登場

頂級奢華的亨利雅克（Henry Jacques）是以香水為核心的生活藝術品牌，創辦人Henry的女兒Anne-Lise Cremona自2012年起擔任首席執行官，與品牌藝術總監Christophe Tollemer攜手融合香水創作與設計工坊，透過生活藝術（Art-de-Vivre）展現Henry Jacques對香水本質的哲思。為了昇華香氛體驗並完整這樣嶄新的概念，旅行香水盒（HJ Voyage）系列迎來六款新作，以嶄新的配飾將香水昇華為隨行的夥伴，在多元生活場景中以別具格調的方式讓香氛時刻相隨。

系列大膽融合其他高端工藝，將高級香水技藝與玻璃水晶製造、皮革工藝及製表技藝巧妙結合，打造出可輕鬆隨身攜帶的全新系列香氛。HJ Voyage的新作香水便攜盒（Étui à Parfums）與頂級皮革工匠合作，具備堅固結構能有效保護香氛珍品外觀又極致優雅，共提供四款義大利頂級牛皮、一款小牛皮、以及一款採用法國鞣製工藝的珍稀黑綠色澳洲灣鱷魚皮的款式，為此，工坊更歷經兩年研究與試驗，開發出鱷魚皮天然鱗紋的突破性染色技術。