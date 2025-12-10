快訊

最神秘的頂級奢華香水Henry Jacques 全新旅行香水盒絕美登場

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Henry Jacques全新香水便攜盒（Étui à Parfums）可容納三支15毫升Les Essences香水。圖／Henry Jacques提供
Henry Jacques全新香水便攜盒（Étui à Parfums）可容納三支15毫升Les Essences香水。圖／Henry Jacques提供

頂級奢華的亨利雅克（Henry Jacques）是以香水為核心的生活藝術品牌，創辦人Henry的女兒Anne-Lise Cremona自2012年起擔任首席執行官，與品牌藝術總監Christophe Tollemer攜手融合香水創作與設計工坊，透過生活藝術（Art-de-Vivre）展現Henry Jacques對香水本質的哲思。為了昇華香氛體驗並完整這樣嶄新的概念，旅行香水盒（HJ Voyage）系列迎來六款新作，以嶄新的配飾將香水昇華為隨行的夥伴，在多元生活場景中以別具格調的方式讓香氛時刻相隨。

系列大膽融合其他高端工藝，將高級香水技藝與玻璃水晶製造、皮革工藝及製表技藝巧妙結合，打造出可輕鬆隨身攜帶的全新系列香氛。HJ Voyage的新作香水便攜盒（Étui à Parfums）與頂級皮革工匠合作，具備堅固結構能有效保護香氛珍品外觀又極致優雅，共提供四款義大利頂級牛皮、一款小牛皮、以及一款採用法國鞣製工藝的珍稀黑綠色澳洲灣鱷魚皮的款式，為此，工坊更歷經兩年研究與試驗，開發出鱷魚皮天然鱗紋的突破性染色技術。

猶如隨身香氛衣櫥的新款香水便攜盒，可容納三支15毫升Les Essences香水，能輕易收納於行李箱、手袋或晚宴包。包括柔粉色牛皮的HJ Voyage Tutu、天藍色牛皮的Sixtine、裸色牛皮款的Linen、暖駝色牛皮的Nomad、黑色小牛皮的Eclipse、以及黑色與霓虹綠灣鱷魚皮款的Vesper。順滑穩洽的開合設計，可隨時隨地自如切換香氛，自即日起在Henry Jacques全球精品店及線上平台發售，定價約10,250港元起。

Henry Jacques旅行香水盒系列。圖／Henry Jacques提供
Henry Jacques旅行香水盒系列。圖／Henry Jacques提供
Henry Jacques旅行香水盒系列。圖／Henry Jacques提供
Henry Jacques旅行香水盒系列。圖／Henry Jacques提供
Henry Jacques旅行香水盒（HJ Voyage）系列迎來六款新作。圖／Henry Jacques提供
Henry Jacques旅行香水盒（HJ Voyage）系列迎來六款新作。圖／Henry Jacques提供
Henry Jacques旅行香水盒（HJ Voyage）系列迎來六款新作。圖／Henry Jacques提供
Henry Jacques旅行香水盒（HJ Voyage）系列迎來六款新作。圖／Henry Jacques提供
Henry Jacques全新香水便攜盒（Étui à Parfums）可容納三支15毫升Les Essences香水。圖／Henry Jacques提供
Henry Jacques全新香水便攜盒（Étui à Parfums）可容納三支15毫升Les Essences香水。圖／Henry Jacques提供
Henry Jacques全新香水便攜盒（Étui à Parfums）可容納三支15毫升Les Essences香水。圖／Henry Jacques提供
Henry Jacques全新香水便攜盒（Étui à Parfums）可容納三支15毫升Les Essences香水。圖／Henry Jacques提供

