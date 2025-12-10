NOKE忠泰樂生活 冬季節慶盛大開跑！眾多藝術企劃、趣味活動豐富你的12月

當城市點亮燈火，宣告冬日季節的來臨，NOKE 忠泰樂生活化身為冬夜裡的「閃耀星塔」。延續「𝙏𝙬𝙞𝙣𝙠𝙡𝙚 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙒𝙄𝙉𝙏𝙀𝙍！#閃閃冬季」的核心精神，NOKE 將聖誕節特有的浪漫、靜謐與光線閃耀的模樣，轉化為一場多層次的藝術節慶。12 月透過「冬日藝術企劃」、「冬日樹洞 ON AIR｜耳機派對」、「耶誕音樂會《My Christmas》」、「Love Actually 跨年夜｜星空電影」等四大活動，為人們編織一條穿越想像的溫柔路徑。另外，忠泰美術館《創造即生活── 愛諾、艾莉莎與阿爾瓦．阿爾托》位於館內 3F Uncanny 的衛星展區，也因應 NOKE 聖誕企劃將延展至 12 月 14 日。

一場由聲音、光影、情感，最終走向觸覺與自我探索的沉浸式旅程

進入臨冬的十二月，NOKE 將主題聚焦於「感知互動」。在匆忙的年末倒數中，希望透過一系列有意識的儀式，讓人們能暫停、覺察、並喚醒深藏在心底的節慶喜悅。

NOKE 即將化身為一座溫暖的「樹洞電台」，戴上無線耳機，一場專屬你的音樂旅程即將開啟。我們將在冬日的夜晚微光下、於商場內外的藝術空間中，為大家播放一場以「冬日」與「光影」為題的獨家歌單！隨後，在「耶誕音樂會《My Christmas》」中，感受最高規格的藝術饗宴。從帕格尼尼和薩拉薩泰的絢爛旋律，到坂本龍一的溫柔靜謐，音樂將以其最純粹的語言，為你注入溫暖與治癒的能量。最後，隨著本次「冬日藝術企劃」最後一件作品 —— 何理互動 WHYIXD《海境》的誕生，我們將進入「觸覺與自我探索」的階段；「你的冬光形狀｜心理測驗」正是這趟旅程的終點站。另外，忠泰美術館《創造即生活──愛諾、艾莉莎與阿爾瓦．阿爾托》位於 NOKE 3F Uncanny 的衛星展區，因應 NOKE 聖誕企劃邀請，也將延展至 12/14，並持續開放公眾免費參觀。

何理互動 WHYIXD《海境》作品於 NOKE 忠泰樂生活二樓空橋。圖/ NOKE忠泰樂生活提供

輕觸 NFC 開啟心理測驗「你的冬光形狀」探索專屬冬季靈魂形狀，個人角色卡 GET!

在這個閃耀的冬季裡，相信每個人心底都藏著一束獨一無二的光。它不是靜止的，而是會隨著你的性格與心境，幻化出專屬的「冬光形狀」。NOKE 將館內夢幻的光影藝術作品，轉化為一座浪漫的「心靈感應站」；以「冬日藝術企劃」延伸出來的心理測驗，打造一場貫穿商場空間的探索之旅：從 1F 西側大門《附著的溫度》暖心啟動，途經 1F 大廳《白境放大世界》的奇幻探索，再延伸至 2F 空橋《海境》的深度靜謐。

邀請大家暫停匆忙的腳步，用最簡單的 NFC 輕觸動作，瞬間啟動你的冬季靈魂色調！每一次的感應，都是與藝術的親密對話。透過專屬的心靈測驗，即刻揭曉你的冬光形狀，並將你的美好光芒分享給全世界！將獨特角色卡分享到個人 IG 限時動態，立即領取多重好禮。

Love Actually 跨年夜｜愛是您，愛是我 NOKE與經典節慶電影陪你跨年夜不眠！

歡愉的跨年夜，NOKE 忠泰樂生活誠摯邀請大家，將經典電影《愛是您，愛是我》的溫暖哲學化為最浪漫的跨年儀式。在告別舊年的最後一晚，我們將 1F 西側廣場變身為充滿愛與希望的戶外電影院。

活動將從 DJ 播送的英倫聖誕金曲開始，逐步將氣氛推向節慶高潮。隨後，在星空與微風相伴下，一同沉浸於電影的感動。用歡笑、淚水和溫暖，與數百人共同倒數！這不僅是一場電影播映，更是在迎接明日之前，最值得珍藏的年終愛與希望宣言。

NOKE 一樓大廳的聖誕樹作品，今年的主題為《白境放大世界》。圖/ NOKE忠泰樂生活提供

《冬日藝術企劃》

藝術家：Le Moment 瞬設計、Damonxart、Earthy Hope、何理互動 WHYIXD

展覽日期：11/11 (二) – 2026/01/07 (三)

展覽地點：NOKE 忠泰樂生活 1F 大廳、西北側入口、全館定時廣播、2F 空橋

免費參觀

戀冬影展．映前座談 — 王渝屏 x 張硯拓｜戀愛沒有假期

放映電影：《戀愛沒有假期》(片長：103 分鐘)

日期：12/07 (日) 17:00

地點：NOKE 忠泰樂生活 3F 大階梯

對談人：王渝屏 x 張硯拓

免費參與，須預先報名： https://reurl.cc/qKNlyp

冬日樹洞 ON AIR Silent Disco × 耳機派對

日期：12/20 (六) 17:00-20:00

地點：NOKE 忠泰樂生活 1F 聖誕樹前

DJ 陣容：Bernie Bright 李建聿 (LOGIN 主理人)、Han Chen 陳涵 (知名 DJ)

免費參與

耶誕音樂會《My Christmas》

日期：12/21 (日) 16:10-17:10

講座地點：NOKE 忠泰樂生活 3F 大階梯

演出者：蔡佩真Amy Tsai (Piano)、黃詠雩 Yung-Yu Huang (Violin)

免費參與

Love Actually 跨年夜｜暖心DJ電影 × 愛是您愛是我

放映電影：《愛是您・愛是我》(片長：130 分鐘)

日期：12/31 (三) 18:30-22:00

地點：NOKE 忠泰樂生活 1F 西側廣場

活動票價：199 元 (內含一瓶臺虎精釀 × S.C Lab 茶嗨 阿里山紅茶氣泡酒)

「你的冬光形狀｜心理測驗」

NFC 地點：1F 西側大門、大廳、2F 空橋藝術作品與陳列旁

領獎期間：12/08 (一) – 2026/01/07 (三)

領獎地點：2F 服務台

將心理測驗角色卡分享至個人 IG 限時動態，不僅能獲得館內 22 組多重好禮，更有機會獲得限量「冬日詩句火柴盒」。