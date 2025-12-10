大全聯青埔店即起試營運 打造量販＋百貨一站式購物中心 自有品牌「大推」全新亮相

近5年唯一新開量販店，大全聯青埔店將於12月16日盛大開幕，並自即日起搶先試營運，正式插旗桃園最具發展潛力的青埔重劃區。做為改名「大全聯」後首家全新門市，採地下1樓量販賣場結合1樓美食與生活品牌專區，匯集約5萬種商品與超過25家品牌進駐，涵蓋餐飲、選物、時尚、生活與親子娛樂，兼具量販與百貨特色，打造青埔地區規模最大的一站式社區購物中心。

青埔近年因高鐵、機捷與國道等交通樞紐、及大型商場設施陸續進駐而快速成長，吸引雙北換屋族、新竹科技族群與外地旅客移入，帶動餐飲、家庭採買與休閒需求。大全聯看好青埔長期商機，以自然質感空間、清晰友善動線、店中店式品牌配置打造全台最具社區特色的新型量販門市。

大全聯青埔店地下1樓打造五大特色專區，包括「全電器」、「全藥妝」、「全酒窖」、「我的鮮食集」、「我的烘焙坊」，從家電、藥妝、酒品到即食料理一次購足。1樓網羅多家餐飲與生活品牌，2～5樓則具備營業面積約9,000坪、全台最大的IKEA商場，成為全台唯一「量販+IKEA（標準店型）」複合據點。開幕後也將定期舉辦親子手作、長者活動與試吃體驗，成為在地居民日常採買與休閒的生活中心。

自有品牌方面，深受消費者期待的「大拇指」強勢回歸，全面升級為全新識別「大推」商品，以亮黃色為主視覺、搭配紅底白色大拇指標誌，象徵品質升級與更大力推薦。首波以高人氣「抽取式衛生紙」領軍回歸，採100%原生木漿、通過FSC認證，單包130抽、雙層柔軟，即日起全台開賣，每袋36包售價399元、平均每抽0.0853元，包裝升級不漲價。2026年起還將陸續推出3層抽取式衛生紙、廚房紙巾、抗菌柔濕巾、堅果、蘇打餅、海苔、關廟麵等食品，以及狗貓乾糧等寵物商品。

為慶祝開幕，12月16日至12月19日來店即送1,000元購物金（每日限量5,000份），4天總計送出2,000萬元。12月20、21日首週末消費滿2,000元再送200元折價券。12月16日至12月31日消費滿1,000元可抽iPhone17、Dyson吸塵器、大金空氣清淨機等豪禮；持福利卡單筆滿2,000元送「大全熊衛生紙」；使用全支付滿額再加碼行李吊牌與頸枕等限定贈品。

信用卡回饋同樣吸睛。新推出的「大全聯信用卡」整合大全聯、全聯與全支付消費場景，即日起至12月31日最高可享12%福利點回饋。開幕期間12月16日至12月31日持卡消費滿5,000元送1,000點、滿1,0000元送2,000點；12月16日至2026年1月8日單筆滿2,000元還可免費兌換「大全熊保冷袋」（青埔店限定）。此外，國泰世華、中信、聯邦、玉山、富邦、星展等銀行指定支付滿額亦享限量回饋；悠遊卡、一卡通、台灣Pay等亦加入加贈行列。

配合新店開幕，全聯與大全聯制服同步換新，由知名設計師周裕穎操刀，以「F1車隊精神」發想，融入速度線條、貼章與碳纖維紋路。大全聯制服以「賽車紅」打造鮮明識別，並採100%回收紗線製成機能布料，兼具時尚、舒適與永續。