台灣市場獨享！格蘭花格105十年只在台灣上市 限量1,400瓶

承襲 1968 年經典105英制酒精濃度精神，格蘭花格（Glenfarclas） 在2025年聖誕前夕於台灣推出全新「105系列十年」，採 60% 經典酒精濃度與十年Oloroso雪莉桶熟成，重現家族特有的厚實、深邃與濃醇。新酒款產量僅1,400瓶，全部於台灣市場釋出，建議售價3,200元，成為今年最受矚目的雪莉桶高濃度威士忌新品。

105系列始終以「精準維持酒精濃度60%」為核心風味，也象徵家族對直火蒸餾與雪莉熟成的堅持。繼2024年台灣推出的105系列16年受到市場搶購後，相隔一年再度迎來十年版本，更以老派直火氣息結合雪莉甜韻，呈現「始終如一」的格蘭花格家族性格。

這股風味的起點可追溯至1968年聖誕節前夕，第四代傳人George S. Grant從窖藏挑出雪莉桶，以105 Proof（60% ABV）裝瓶作為送給親友的節慶禮物。原酒的濃烈與層次在冬季格外動人，也因受親友喜愛，讓這款酒成為延續半世紀的家族象徵。在最初的105酒款中，風味多展現明亮而直接的能量，新酒感伴隨強勁酒精奔放而出，帶有炭燒摩卡、麥芽與焦香餅乾香氣；尾段則能感受到紅糖與輕熟果實般的酸香，是最具花格個性的呈現。

十年的歲月，讓105酒款既保留四代傳人豪邁的直火個性，又以更成熟、細膩的方式被重新詮釋。經過十年熟成，高濃度酒體被橡木桶逐步柔化，原本奔放的直火焦香轉為溫潤焦糖、咖啡豆與微苦巧克力；油脂感在酒體中自然生成，使口感更飽滿、絲滑，入口時彷彿一層細緻薄膜鋪上舌尖，緩緩釋放濃度的張力。

雪莉桶的深層蜜甜也在此時展開，木質香、葡萄乾、黑果乾與濃縮蜜餞的甜感層層堆疊，從「直接」走向「內斂」，如銀色煙花在口中綻放。如今的「105」，不只代表高濃度，更象徵格蘭花格的直火精神與雪莉深韻，是飲者認識花格風格的入口，也是家族「始終如一」的證明。