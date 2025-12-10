RICHARD MILLE相伴Lando Norris榮耀時刻 自製飛返計時碼表腕上疾速
2025賽季F1甫於日前最後一站阿布達比站圓滿落幕。RICHARD MILLE品牌好友、McLaren車隊的Lando Norris最後成功奪冠、站上頒獎台。賽後他除了與女友Margarida Corceiro感動相擁，同時「陪伴」他手腕上的更有RICHARD MILLE的RM 72-01 Lifestyle腕表。
Lando Norris在阿布達比站結束後，以總積分423分、2分之差擊退「四冠王」Max Verstappen，除獲得個人生涯第一座F1世界冠軍，並結束了自2010年起F1冠軍都由Red Bull與Mercedes車隊主宰的15年，翻開全新一頁。
年僅26歲的Lando Norris最初是在2019年成為McLaren F1車隊正式車手，並在2020年首次站上頒獎台，在短短數年間獲得世界冠軍的殊榮，對26歲的英國車手無疑是巨大成就，一如他手上配戴的RICHARD MILLE RM 72-01 Lifestyle自製機芯計時碼表。相較於動輒百年歷史的傳統品牌，年輕的RICHARD MILLE是在2001年成立，並迅速以一如F1一級方程式賽車的高科技、輕量化，加上稀少年產量，在高級運動表領域的頂端站穩一席之地。
RM 72-01 Lifestyle自製機芯計時碼表是RICHARD MILLE在2020年發表，表款具有計時碼表機制中更進階的「飛返」（Flyback）功能，可連續（直接）進行兩個以上的計算目標，同時由425個零件組成的CRMC1自動上鍊機芯更是RICHARD MILLE自主研發、製造，展現品牌的專業實力。
2020年RM 72-01 Lifestyle腕表初次發表時採用了鈦合金與5N紅金為表殼，而Lando Norris在奪冠時配戴的則為白色陶瓷款式並搭配紅金中層表殼，開放式面盤上共有小秒針、計時分鐘盤與小時盤；其中計時分鐘盤與小時盤並搭配了搶眼的橘色與螢光綠色細節，加上宛如輪框設計的轉盤，像F1一級方程式賽車般的風馳電掣、奔向榮耀。
