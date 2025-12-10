威士忌布朗尼、草莓國王派、巧克力潘納朵尼！3間聖誕甜點 應景上桌

聖誕節到來，「coco.Brownies」今年首度與「Kavalan Whisky噶瑪蘭威士忌」合作，推出「噶瑪蘭威士忌可可布朗尼聯名禮盒」，以「山川首席波特風味桶單一麥芽威士忌」為靈感，設計「琥珀起司果園」、「酒桶夜可可」、「噶瑪蘭栗之山」等3款威士忌布朗尼，每盒共計9塊，售價1,280元。此外，還有應景的「布朗尼爺爺聖誕禮盒」，吃得到布朗尼爺爺白蘭地櫻桃乳酪、拐杖糖、餅乾怪等6種風味的布朗尼，每盒570元。

法朋今年以「聖誕甜點×國王派」為主軸推出全新冬季企劃，推出一系列應景甜點。針對充滿儀式感的國王派，法朋今年推出「義大利產地特選經典原味國王派」、「草莓戀語國王派」，同時聯名旅法甜點主廚行倫邑，攜手推出「法國總統府御用甜點師國王派」，三款各為1,080、1,180、1,280元。此外，法朋也規劃9款聖誕限定商品，包括有「大吟釀熟成酒釀蛋糕」、「聖誕造型餅乾鐵盒」、「草莓聖誕杯」、「莊園巧克力聖誕禮盒」等不同品項，售價180元起。