健康旅遊市場成長速 業者推一山一特色之旅
健康旅遊市場正以每年雙位數速度成長，旅遊業者鎖定這項市場，整合台灣高山旅遊資源，建立「一山一特色」之旅，要向外界推廣台灣山林之美。
根據全球健康研究所（GWI）報告指出，健康旅遊市場正以每年雙位數速度成長，現代人渴望的旅遊，已從「景點打卡」轉向「定點深度放鬆」。
雄獅旅遊今天發布新聞稿表示，整合台灣高山旅遊的豐富資源，將2026年視為山林旅遊升級的關鍵時刻。未來的國旅將建立「一山一特色」的深度連結，首波示範行程鎖定武陵農場與福壽山農場，雪山山脈的生物多樣性作為設計主軸，整合農業部林業及自然保育署認證的森林療癒師、高山品茗及在地農產美食。
雄獅旅遊國旅暨入境總經理王岳聰指出，台灣擁有世界級的高山資源，因此將「生物多樣性」作為旅遊設計的核心語言，將每座山的代表性動植物，轉化為具體的旅遊體驗。
王岳聰說，未來山林路線將推出專屬的「森林巴士」，從車體彩繪、領隊旗幟上的專屬動物公仔，到車內搭配的專屬森林香氛，導覽內容與餐桌上的在地食材，都將圍繞著該路線的生態主軸進行「五感策展」。
另外，可樂旅遊表示，持續推動永續、綠色旅遊，從行程設計端，即納入綠色景點、在地文化體驗及環保元素，並向旅客宣導以低碳行動響應綠色旅遊。可樂旅遊也獲得富邦永續評鑑的「卓越精進獎」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言