快訊

南韓入境卡列中國台灣！外交部揚言檢視與韓關係 ：沒有祭出所謂手段 只是提醒

你猜對了嗎？ 台灣2025代表字揭曉 「罷」字打敗「詐」字奪冠

美國防部「強者簡報」曝光！美無力保台 先進武器會在抵台前被陸摧毀

聽新聞
0:00 / 0:00

adidas Originals進駐大稻埕融入老城風華 三葉草元素現身花磚窗花

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
adidas Originals於大稻埕打造全新「大稻埕經典概念門市」，外觀延續迪化街建築特色，保留石材立面。圖／adidas Originals提供
adidas Originals於大稻埕打造全新「大稻埕經典概念門市」，外觀延續迪化街建築特色，保留石材立面。圖／adidas Originals提供

充滿歷史韻味的大稻埕，擁有獨特自身風格魅力，也是國際旅人造訪台北喜愛的地區。adidas Originals今年冬天於大稻埕打造全新「大稻埕經典概念門市」，門市坐落於迪化街永樂市場商圈，為致敬迪化街區的獨有特色，將三葉草識別融入建築與空間，打造新舊融合的風格體驗。

店舖整體設計圍繞「致敬在地文化」，外觀延續迪化街建築特色，保留石材立面，將三葉草融入花格石磚與復古鐵製窗花等建築細節，兩側點綴三葉草旗幟，呼應大稻埕街區建築特色與品牌原創精神，營造新潮與復古交融的獨特味道。

入口懸掛復古匾額 「大稻埕愛迪達」，騎樓天花板使用八角形的藤編燈飾，呼應大稻埕商家的傳統文化意象，店門採用傳統木作隔扇門搭配三葉草窗花，連結早期「店屋」文化開門做生意的意象。踏入店內，則有台式磨石子地板與大量木質元素。

一樓展示最新主打系列，一樓吸睛的亮點是以迪化街藥材行為靈感打造、坐落於店中央的「MADE FOR YOU三葉草工作坊」。木製中藥櫃體、藥材玻璃罐與托盤陳列改造飾品，展現大稻埕在地氣息，並提供燙印與改造服務。

樓梯間垂掛著傳統手工燈籠，映照三葉草花磚。踏入二樓，展示當季精選潮流服飾，櫃臺後方有著台語拼音「大稻埕」。牆面以窗花、木匾額與木質畫框點綴，窗邊木製鞋牆上持列鞋款系列，對外窗裝飾著三葉草鐵窗花。另一吸睛角落是復古試衣間，擺放著八角形木框落地鏡、貝殼頭紋樣的印花地毯，承載大稻埕記憶的照片牆。

隨著大稻埕經典概念門市新開幕，adidas Originals同步帶來2025年三葉草新中式外套系列，門市也特別規畫Taipei Edition區域，有城市限定BUBBLE TEA TAIPEI、ORI雞NAL雞排系列陳列其中，還有全新華麗運動風Adiluna系列在大稻埕經典概念門市獨家搶先販售。

坐落一樓中央的「MADE FOR YOU三葉草工作坊」，以迪化街藥材行為靈感打造。圖／adidas Originals提供
坐落一樓中央的「MADE FOR YOU三葉草工作坊」，以迪化街藥材行為靈感打造。圖／adidas Originals提供
三葉草融入花格石磚。圖／adidas Originals提供
三葉草融入花格石磚。圖／adidas Originals提供
入口懸掛復古匾額 「大稻埕愛迪達」。圖／adidas Originals提供
入口懸掛復古匾額 「大稻埕愛迪達」。圖／adidas Originals提供
將三葉草融入復古鐵製窗花。圖／adidas Originals提供
將三葉草融入復古鐵製窗花。圖／adidas Originals提供
樓梯間垂掛著傳統手工燈籠。圖／adidas Originals提供
樓梯間垂掛著傳統手工燈籠。圖／adidas Originals提供

大稻埕 迪化街 建築

延伸閱讀

就職3周年行程…回政大母校視察指南溪 蔣萬安：和念書時不一樣

蔣萬安就職3周年系列影片 首發「讓河岸成為城市的活力舞台」

淡水國中「藝氧化二氫」畢展登場 南街殷賑多元呈現

藝術上牆！北市青年局攜手李承道、8國際藝術家 點亮台北牆面

相關新聞

最神秘的頂級奢華香水Henry Jacques 全新旅行香水盒絕美登場

頂級奢華的亨利雅克（Henry Jacques）是以香水為核心的生活藝術品牌，創辦人Henry的女兒Anne-Lise ...

大全聯青埔店即起試營運 打造量販＋百貨一站式購物中心 自有品牌「大推」全新亮相

近5年唯一新開量販店，大全聯青埔店將於12月16日盛大開幕，並自即日起搶先試營運，正式插旗桃園最具發展潛力的青埔重劃區。...

台灣市場獨享！格蘭花格105十年只在台灣上市 限量1,400瓶

承襲 1968 年經典105英制酒精濃度精神，格蘭花格（Glenfarclas） 在2025年聖誕前夕於台灣推出全新「1...

RICHARD MILLE相伴Lando Norris榮耀時刻 自製飛返計時碼表腕上疾速

2025賽季F1甫於日前最後一站阿布達比站圓滿落幕。RICHARD MILLE品牌好友、McLaren車隊的Lando ...

威士忌布朗尼、草莓國王派、巧克力潘納朵尼！3間聖誕甜點 應景上桌

聖誕節到來，「coco.Brownies」今年首度與「Kavalan Whisky噶瑪蘭威士忌」合作，推出「噶瑪蘭威士忌...

adidas Originals進駐大稻埕融入老城風華 三葉草元素現身花磚窗花

充滿歷史韻味的大稻埕，擁有獨特自身風格魅力，也是國際旅人造訪台北喜愛的地區。adidas Originals今年冬天於大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。