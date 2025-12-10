adidas Originals進駐大稻埕融入老城風華 三葉草元素現身花磚窗花

充滿歷史韻味的大稻埕，擁有獨特自身風格魅力，也是國際旅人造訪台北喜愛的地區。adidas Originals今年冬天於大稻埕打造全新「大稻埕經典概念門市」，門市坐落於迪化街永樂市場商圈，為致敬迪化街區的獨有特色，將三葉草識別融入建築與空間，打造新舊融合的風格體驗。

店舖整體設計圍繞「致敬在地文化」，外觀延續迪化街建築特色，保留石材立面，將三葉草融入花格石磚與復古鐵製窗花等建築細節，兩側點綴三葉草旗幟，呼應大稻埕街區建築特色與品牌原創精神，營造新潮與復古交融的獨特味道。

入口懸掛復古匾額 「大稻埕愛迪達」，騎樓天花板使用八角形的藤編燈飾，呼應大稻埕商家的傳統文化意象，店門採用傳統木作隔扇門搭配三葉草窗花，連結早期「店屋」文化開門做生意的意象。踏入店內，則有台式磨石子地板與大量木質元素。

一樓展示最新主打系列，一樓吸睛的亮點是以迪化街藥材行為靈感打造、坐落於店中央的「MADE FOR YOU三葉草工作坊」。木製中藥櫃體、藥材玻璃罐與托盤陳列改造飾品，展現大稻埕在地氣息，並提供燙印與改造服務。

樓梯間垂掛著傳統手工燈籠，映照三葉草花磚。踏入二樓，展示當季精選潮流服飾，櫃臺後方有著台語拼音「大稻埕」。牆面以窗花、木匾額與木質畫框點綴，窗邊木製鞋牆上持列鞋款系列，對外窗裝飾著三葉草鐵窗花。另一吸睛角落是復古試衣間，擺放著八角形木框落地鏡、貝殼頭紋樣的印花地毯，承載大稻埕記憶的照片牆。