快訊

不滿酒駕撞死醫大生判10年 體育主播父聲淚俱下：得不到公平正義

家庭聚餐、購物都拿來核銷 台南研考會前主委夫妻認了繳回6萬元

中俄15架軍機同時繞飛日本！日防相小泉公布航跡圖批「明顯對日示威」

聽新聞
0:00 / 0:00

百達翡麗史上最大規模展覽 2026年10月米蘭亮相

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
百達翡麗「WATCH ART」2026米蘭大型鐘表展示意圖。圖／百達翡麗提供
百達翡麗「WATCH ART」2026米蘭大型鐘表展示意圖。圖／百達翡麗提供

有「表王」美譽的高級製表品牌百達翡麗（Patek Philippe）宣布將於2026年10月2日（週五）起至10月18日（週日）止於義大利的米蘭CityLife區的Palazzo delle Scintille（新名CityOval）舉辦「WATCH ART」大型鐘表展，是繼2012年杜拜、2013年慕尼黑、2015年倫敦、2017年紐約、2019年新加坡及2023年東京之後，品牌巡迴全球的第七場大型展覽。

創立於1839年的百達翡麗為日內瓦最後一家仍維持家族擁有、獨立經營的製表廠。品牌於14年前首度開創向公眾免費開放的全新概念大型展覽，鼓勵大眾更深入認識其作品、傳承、理念與精湛專業。在過去已舉辦的六屆中，活動的規模與內容逐年擴大，總共吸引約165,000名訪客。

此次展覽，百達翡麗選擇了其歷史上最重要的市場之一義大利，並且與以往展覽相同，此次活動於主辦城市極具象徵性的場地。CityLife區為米蘭全新高端商住區中心，Palazzo delle Scintille為此新區域最後的歷史空間，擁有高達30公尺的圓頂。Palazzo delle Scintille在城市重建計畫中全面經過翻新為CityOval， WATCH ART將占用CityOval總計4,000平方公尺展覽空間中約2,540平方公尺，呈現品牌史上最為壯麗的展覽佈景。屆時展覽將分作不同主題區域，透過探索品牌最具代表性的日內瓦地點，包括位於Rue du Rhône的歷史總部、Plan-les-Ouates的製表廠、以及百達翡麗博物館，深入了解品牌的一切。

此次展覽將是百達翡麗創立以來規模最大的展覽，將展出約500件時計與物件，包含全部現行男、女腕表系列與Rare Handcrafts珍稀工藝系列，並將發表多款限量作品。其中一個展區將展出專門為WATCH ART Milano 2026打造的Rare Handcrafts珍稀工藝系列，包含圓頂座鐘、懷錶以及以琺瑯微繪、掐絲琺瑯、手工雕刻、木嵌細工、傳統機刻雕花與寶石鑲嵌工藝打造的腕表，同時也將有工藝匠人於現場示範製作過程。

這次也將特別展出來自日內瓦百達翡麗博物館的部分時計，包括首次特別允許出借至米蘭展出的展品。其中以16世紀至19世紀初作品為主的「骨董收藏」區展品中，將展出世界上最古老的腕表之一，以及眾多展現鐘表歷史全貌的技術與美學傑作；「百達翡麗收藏」則可見品牌豐富的製表傳承，其中一間展廳將展示由百達翡麗完全自主研發、製造的機芯收藏，並新增展示製作零件流程的區域，以及專門介紹研發工作的空間。品牌著名的複雜功能作品，亦將於專屬的展區中有豐富詳盡的介紹，其中「Master of Sound」聲學時計展區將展示報時腕表，包括最複雜的Patek Philippe Grandmaster Chime（具20項複雜功能），以及Sky Moon Tourbillon。百達翡麗的大師級製表師也將於限產示範多款機芯的操作。

百達翡麗「WATCH ART」2026米蘭大型鐘表展示意圖。圖／百達翡麗提供
百達翡麗「WATCH ART」2026米蘭大型鐘表展示意圖。圖／百達翡麗提供
百達翡麗「WATCH ART」2026米蘭大型鐘表展示意圖。圖／百達翡麗提供
百達翡麗「WATCH ART」2026米蘭大型鐘表展示意圖。圖／百達翡麗提供
百達翡麗「WATCH ART」2026米蘭大型鐘表展示意圖。圖／百達翡麗提供
百達翡麗「WATCH ART」2026米蘭大型鐘表展示意圖。圖／百達翡麗提供
百達翡麗「WATCH ART」2026米蘭大型鐘表展示意圖。圖／百達翡麗提供
百達翡麗「WATCH ART」2026米蘭大型鐘表展示意圖。圖／百達翡麗提供
百達翡麗宣布將於2026年10月2日起至10月18日於義大利米蘭舉辦「WATCH ART」大型鐘表展。圖／百達翡麗提供
百達翡麗宣布將於2026年10月2日起至10月18日於義大利米蘭舉辦「WATCH ART」大型鐘表展。圖／百達翡麗提供

品牌 腕表

延伸閱讀

節慶感滿滿的紅色寶石 蕭邦為佳節點亮祝福

安聯人壽力邀花式滑冰選手李宇翔 擔任2026米蘭冬奧代言人

花式滑冰／冬奧小將李宇翔獲代言 感動各方幫助心很暖

國家工藝成就獎得主遭投訴「疑涉仿冒」 工藝中心啟動調查

相關新聞

百達翡麗史上最大規模展覽 2026年10月米蘭亮相

有「表王」美譽的高級製表品牌百達翡麗（Patek Philippe）宣布將於2026年10月2日（週五）起至10月18日...

台東跨年「天后」張惠妹領軍 縣府推100元入住金刺激消費

2026台東跨年晚會「東！帶我走｜東漂去旅行」將在12月31日於海濱公園國際地標熱力登場。今年陣容直接由「天后」張惠妹親...

朴寶劍現身高雄AAA帥出新高度！OMEGA再簽荷蘭滑冰女神Jutta備戰冬奧

冬季奧運將在明年2026的二月登場，身為大會官方時計的瑞士高級鐘表品牌歐米茄（OMEGA）宣布，將有新生代運動好手、來自...

SHIATZY CHEN 2026春夏預覽 男女牛仔混搭浪漫嬉皮風 優雅上位

設計師品牌夏姿陳（SHIATZY CHEN）今日於台北中山旗艦店舉辦了2026春夏預覽，本季設計揉合了1970年代的波西...

節慶感滿滿的紅色寶石 蕭邦為佳節點亮祝福

年末將至，瑞士精品蕭邦（Chopard），以紅色為節慶主調，為冬日注入明亮色彩。L'Heure du Diamant與H...

80克拉全美巨鑽！Diamond Bank年度巡展獻罕見珍品 低點入場好時機

創立於2015年的Diamond Bank，以「Mine to the Market（M2M）」為品牌核心理念，為提供源...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。