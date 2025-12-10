百達翡麗史上最大規模展覽 2026年10月米蘭亮相

有「表王」美譽的高級製表品牌百達翡麗（Patek Philippe）宣布將於2026年10月2日（週五）起至10月18日（週日）止於義大利的米蘭CityLife區的Palazzo delle Scintille（新名CityOval）舉辦「WATCH ART」大型鐘表展，是繼2012年杜拜、2013年慕尼黑、2015年倫敦、2017年紐約、2019年新加坡及2023年東京之後，品牌巡迴全球的第七場大型展覽。

創立於1839年的百達翡麗為日內瓦最後一家仍維持家族擁有、獨立經營的製表廠。品牌於14年前首度開創向公眾免費開放的全新概念大型展覽，鼓勵大眾更深入認識其作品、傳承、理念與精湛專業。在過去已舉辦的六屆中，活動的規模與內容逐年擴大，總共吸引約165,000名訪客。

此次展覽，百達翡麗選擇了其歷史上最重要的市場之一義大利，並且與以往展覽相同，此次活動於主辦城市極具象徵性的場地。CityLife區為米蘭全新高端商住區中心，Palazzo delle Scintille為此新區域最後的歷史空間，擁有高達30公尺的圓頂。Palazzo delle Scintille在城市重建計畫中全面經過翻新為CityOval， WATCH ART將占用CityOval總計4,000平方公尺展覽空間中約2,540平方公尺，呈現品牌史上最為壯麗的展覽佈景。屆時展覽將分作不同主題區域，透過探索品牌最具代表性的日內瓦地點，包括位於Rue du Rhône的歷史總部、Plan-les-Ouates的製表廠、以及百達翡麗博物館，深入了解品牌的一切。

此次展覽將是百達翡麗創立以來規模最大的展覽，將展出約500件時計與物件，包含全部現行男、女腕表系列與Rare Handcrafts珍稀工藝系列，並將發表多款限量作品。其中一個展區將展出專門為WATCH ART Milano 2026打造的Rare Handcrafts珍稀工藝系列，包含圓頂座鐘、懷錶以及以琺瑯微繪、掐絲琺瑯、手工雕刻、木嵌細工、傳統機刻雕花與寶石鑲嵌工藝打造的腕表，同時也將有工藝匠人於現場示範製作過程。