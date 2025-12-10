台東跨年「天后」張惠妹領軍 縣府推100元入住金刺激消費

2026台東跨年晚會「東！帶我走｜東漂去旅行」將在12月31日於海濱公園國際地標熱力登場。今年陣容直接由「天后」張惠妹親自領軍被粉絲形容為含金量最高的跨年卡司。縣府更豪氣砸2000萬枚金幣推出「入住送金幣」活動。

縣府交觀處長卜敏正表示，「入住送金幣」活動從12月30日起，只要入住TTPUSH特約旅宿、加入會員，每位旅客就能領到1000枚TTPUSH金幣（價值100元）。

他表示，金幣用途超廣，不只能折抵住宿費，也能在旅宿消費，甚至可在台東超過600間TTPUSH 特約店家使用，從餐廳、伴手禮、租車到選物店通通都能用。金幣按房型發放雙人房最多領2組、4人房最多4組，每支手機門號限領一次。

另金幣還能「跨縣市花」！交觀處補充，雲林、新北等合作縣市的TTPUSH店家也能使用，等於旅遊結束後依然能享優惠，把金幣價值拉到最大。