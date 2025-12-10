台東跨年「天后」張惠妹領軍 縣府推100元入住金刺激消費
2026台東跨年晚會「東！帶我走｜東漂去旅行」將在12月31日於海濱公園國際地標熱力登場。今年陣容直接由「天后」張惠妹親自領軍被粉絲形容為含金量最高的跨年卡司。縣府更豪氣砸2000萬枚金幣推出「入住送金幣」活動。
縣府交觀處長卜敏正表示，「入住送金幣」活動從12月30日起，只要入住TTPUSH特約旅宿、加入會員，每位旅客就能領到1000枚TTPUSH金幣（價值100元）。
他表示，金幣用途超廣，不只能折抵住宿費，也能在旅宿消費，甚至可在台東超過600間TTPUSH 特約店家使用，從餐廳、伴手禮、租車到選物店通通都能用。金幣按房型發放雙人房最多領2組、4人房最多4組，每支手機門號限領一次。
另金幣還能「跨縣市花」！交觀處補充，雲林、新北等合作縣市的TTPUSH店家也能使用，等於旅遊結束後依然能享優惠，把金幣價值拉到最大。
縣府表示，今年跨年晚會從晚間6點一路唱到隔天凌晨，卡司全是與台東有深厚連結的音樂人，包括葛仲珊、持修、戴愛玲、桑布伊、葛西瓦、Saya 等跨世代陣容同台，整晚音樂不中斷。希望以「跨年 × 金幣 × 在地消費」打造最划算的方式來迎接2026。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言