朴寶劍現身高雄AAA帥出新高度！OMEGA再簽荷蘭滑冰女神Jutta備戰冬奧
冬季奧運將在明年2026的二月登場，身為大會官方時計的瑞士高級鐘表品牌歐米茄（OMEGA）宣布，將有新生代運動好手、來自荷蘭的Jutta Leerdam成為品牌大使，並在日前發表了全新視覺形象。
無論是社群媒體Instagram、競技場上皆擁有亮眼表現的Jutta Leerdam，從小便在競速滑冰領域展露天份、並多次獲得世界青年錦標賽，此後並順利轉戰成人組。500米與1,000米是Jutta Leerdam的主攻（分組）距離，不僅2,000年時曾獲北京冬季奧運競速滑冰1,000米銀牌，擁有健美體態的Jutta Leerdam也曾登上荷蘭版時尚雜誌Numéro封面，個人社群媒體Instagram則有多達488萬追蹤人數，是新一代寵兒。只見Jutta Leerdam在宣傳形象視覺中配戴上一只OMEGA Moonshine金與不鏽鋼雙材質的Aqua Terra腕表（220.25.30.20.55.001），珍珠母貝面盤搭配鑽石表圈的閃耀象徵了Jutta Leerdam在生活中的精彩奪目，同時具有大師天文台認證的同軸擒縱8750機芯則一如她在競技場上的傑出精準表現。
長年支持奧運的OMEGA同時也在體育、娛樂產業擁有廣大號召力，除了擁有深厚歷史與創新能力，精密性能與典雅設計也是OMEGA的經典魅力。像是南韓明星朴寶劍日前在台灣高雄參加第10屆Asia Artist Awards（AAA）頒獎典禮紅毯時，便以一身白西裝、黑色領結搭配超霸系列Speedmaster登月表，而成為典禮來賓時他則換上另一只同為OMEGA的碟飛De Ville Sedna™金腕表，一靜一動、一古典一當代，展現一線明星與當代高級手表品牌的風格共鳴。
