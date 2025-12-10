朴寶劍現身高雄AAA帥出新高度！OMEGA再簽荷蘭滑冰女神Jutta備戰冬奧

冬季奧運將在明年2026的二月登場，身為大會官方時計的瑞士高級鐘表品牌歐米茄（OMEGA）宣布，將有新生代運動好手、來自荷蘭的Jutta Leerdam成為品牌大使，並在日前發表了全新視覺形象。

無論是社群媒體Instagram、競技場上皆擁有亮眼表現的Jutta Leerdam，從小便在競速滑冰領域展露天份、並多次獲得世界青年錦標賽，此後並順利轉戰成人組。500米與1,000米是Jutta Leerdam的主攻（分組）距離，不僅2,000年時曾獲北京冬季奧運競速滑冰1,000米銀牌，擁有健美體態的Jutta Leerdam也曾登上荷蘭版時尚雜誌Numéro封面，個人社群媒體Instagram則有多達488萬追蹤人數，是新一代寵兒。只見Jutta Leerdam在宣傳形象視覺中配戴上一只OMEGA Moonshine金與不鏽鋼雙材質的Aqua Terra腕表（220.25.30.20.55.001），珍珠母貝面盤搭配鑽石表圈的閃耀象徵了Jutta Leerdam在生活中的精彩奪目，同時具有大師天文台認證的同軸擒縱8750機芯則一如她在競技場上的傑出精準表現。