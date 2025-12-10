快訊

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Jutta Leerdam近日成為OMEGA最新品牌大使，並將在冬季奧運參賽。圖／OMEGA提供
冬季奧運將在明年2026的二月登場，身為大會官方時計的瑞士高級鐘表品牌歐米茄（OMEGA）宣布，將有新生代運動好手、來自荷蘭的Jutta Leerdam成為品牌大使，並在日前發表了全新視覺形象。

無論是社群媒體Instagram、競技場上皆擁有亮眼表現的Jutta Leerdam，從小便在競速滑冰領域展露天份、並多次獲得世界青年錦標賽，此後並順利轉戰成人組。500米與1,000米是Jutta Leerdam的主攻（分組）距離，不僅2,000年時曾獲北京冬季奧運競速滑冰1,000米銀牌，擁有健美體態的Jutta Leerdam也曾登上荷蘭版時尚雜誌Numéro封面，個人社群媒體Instagram則有多達488萬追蹤人數，是新一代寵兒。只見Jutta Leerdam在宣傳形象視覺中配戴上一只OMEGA Moonshine金與不鏽鋼雙材質的Aqua Terra腕表（220.25.30.20.55.001），珍珠母貝面盤搭配鑽石表圈的閃耀象徵了Jutta Leerdam在生活中的精彩奪目，同時具有大師天文台認證的同軸擒縱8750機芯則一如她在競技場上的傑出精準表現。

長年支持奧運的OMEGA同時也在體育、娛樂產業擁有廣大號召力，除了擁有深厚歷史與創新能力，精密性能與典雅設計也是OMEGA的經典魅力。像是南韓明星朴寶劍日前在台灣高雄參加第10屆Asia Artist Awards（AAA）頒獎典禮紅毯時，便以一身白西裝、黑色領結搭配超霸系列Speedmaster登月表，而成為典禮來賓時他則換上另一只同為OMEGA的碟飛De Ville Sedna™金腕表，一靜一動、一古典一當代，展現一線明星與當代高級手表品牌的風格共鳴。

Jutta Leerdam曾登上時尚雜誌Numéro的運動特刊封面。圖／翻攝自IG@juttaleerdam
OMEGA 碟飛典雅系列腕表，40毫米、不鏽鋼與Sedna™金表殼、大師天文台認證同軸擒縱8800自動上鍊機芯、時間與日期顯示，23萬8,000元。圖／OMEGA提供
OMEGA Moonshine™金與不鏽鋼雙材質的Aqua Terra腕表（220.25.30.20.55.001），30毫米、珍珠母貝面盤、時間與日期顯示，錶圈與時標鑲嵌鑽石，58萬8,000元。圖／OMEGA提供
朴寶劍日前現身高雄時，選擇一只OMEGA搭配白西裝、黑色領結，展現紳士風格新高度。圖／網友授權提供
朴寶劍在12月6日於高雄舉辦的AAA頒獎典禮現場配戴了一只碟飛系列典雅系列40毫米。圖／網友授權提供
朴寶劍現身高雄AAA帥出新高度！OMEGA再簽荷蘭滑冰女神Jutta備戰冬奧

