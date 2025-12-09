SHIATZY CHEN 2026春夏預覽 男女牛仔混搭浪漫嬉皮風 優雅上位

設計師品牌夏姿陳（SHIATZY CHEN）今日於台北中山旗艦店舉辦了2026春夏預覽，本季設計揉合了1970年代的波西米亞的自由、馬術文化，並以「不停」（Unstill）為主題帶來合計30套男女裝，進而描繪出「東方嬉皮」（Oriental Hippie）的奇異風景。

SHIATZY CHEN的2026春夏以品牌嫻熟的中西合併輪廓、再度以烏干紗上衣搭配喇叭褲，營造出1970年代的不羈。馬術文化中的馬鞍袋、馬銜鍊、馬鐙被品牌巧手轉譯，出現在西裝口袋的翻蓋形狀、上身的裝飾性皮革身體鏈、西裝內側的編織皮革不對稱半邊背心，多元盛放。源自東方的十字繡、耐磨的丹寧牛仔、柔軟的皮革穿梭在當代和西方的波西米亞文化中，尤其「馬奔馳於花園」的意象相繼出現在一套彩色綢緞長大衣，與另一款仿舊風格的玉鐲包上，讓野性粗獷與輕柔優雅共存。

附繫繩的丹寧色短背心搭配白色蕾絲長裙是現場30造套型最浪漫的一套，內搭衣款1970年代的蕾絲軟料短袖襯衫；男性則主推一襲內藏半邊式背心結構的西裝外套，同時宛如迷你馬鐙的五金裝飾元素、馬鞍袋的外套翻蓋也是設計亮點，下身則搭配喇叭褲，修飾身型之餘亦拉長視覺比例。由於SHIATZY CHEN設計總監王陳彩霞也是骨董衣的愛好與收藏家，她並自一套收藏的1970年代洋裝得到靈感重新出發，將珠串、流蘇、波浪式的結構重現在半透明薄紗洋裝裙，長擺洋裝的側邊並加以不對稱高衩剪裁，讓女性在行走間若隱若現、優雅性感。