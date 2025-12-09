極慢速蒸餾遇上日本水楢桶 格蘭哥尼16年新作打造頂奢新風味

創立於1833年的格蘭哥尼（Glengoyne），以「極慢速蒸餾」聞名威士忌界，平均比一般酒廠多出三倍蒸餾時間，使酒體格外乾淨、細緻，果香層次也更顯奔放。今年冬季，格蘭哥尼推出全新力作「穿越系列第二章：16年北海道水楢桶」，以跨越地域的橡木桶工藝，展現蘇格蘭高地風土與日本珍稀水楢的細緻交融。

穿越系列以訂製橡木桶為核心，每一章都以從未使用過的橡木桶為探索起點。首章選用美洲甜白橡木桶，風味像一款焦糖布丁與鳳梨果醬交織的法式甜點；第二章則轉向日本北海道水楢桶，酒液先在格蘭哥尼經典雪莉桶中熟成10年，再移入日本北海道水楢桶中歷經6年二次熟成，讓酒體在兩種橡木之間完成風味轉折。

水楢橡木（Mizunara）向來被視為日本最珍稀的桶材，需超過200年才達到可製桶的成熟狀態，加上木質彎曲難以加工、伐採限制又嚴格，使全球能打造的水楢桶量少之又少。其風味標誌同樣獨一無二，帶有沉香、檀香與東方香料氣息，被行家視為奢華桶材的象徵。

格蘭哥尼「穿越系列第二章：16年北海道水楢桶」，也因此呈現三重層次的風味景緻——雪莉桶帶來格蘭哥尼標誌性的優雅果香，水楢桶則加入細緻木質調、香草甜韻與沉香底香，使整體風味既華麗又深邃。包裝設計以東方水墨意象為靈感，象徵酒液在時間與山谷間流動，最終成就跨文化的橡木工藝。

身處高地與低地交界的格蘭哥尼，以極慢速蒸餾聞名全球，也因堅持自然風乾大麥、六年製桶工法與時間換風味的職人氣度，被視為「老派浪漫」的代表。穿越系列第二章的推出，更展現品牌在傳統之外持續探索的企圖心，讓「越慢、越美好」成為其風味標誌。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康