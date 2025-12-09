節慶感滿滿的紅色寶石 蕭邦為佳節點亮祝福

年末將至，瑞士精品蕭邦（Chopard），以紅色為節慶主調，為冬日注入明亮色彩。L'Heure du Diamant與Happy Diamonds系列新作採用珍珠母貝、紅寶石與鑽石，延續蕭邦擅長的柔美線條與精緻細節，交織出既華麗又溫暖的節慶風格。

L'Heure du Diamant系列腕表以更纖細的橢圓形亮相，表圈以獨特的皇冠鑲嵌法點綴整圈明亮式切割鑽石，光線能大量地穿透鑽石，每個角度都能展現火光，形成一圈璀璨光帶，襯托珍珠母貝表盤。表款搭載品牌以精湛工藝製作的手上鏈機芯，是蕭邦揉合製錶與珠寶工藝的代表作之一。同時還有以紅寶石與鑽石詮釋經典toi et moi雙主石設計的同系列開放式戒指，昇華精彩的節慶魅力。