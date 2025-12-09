80克拉全美巨鑽！Diamond Bank年度巡展獻罕見珍品 低點入場好時機

創立於2015年的Diamond Bank，以「Mine to the Market（M2M）」為品牌核心理念，為提供源頭原石甄選、頂級切磨、國際鑑定到收藏建議的專業平台。2025年度巡迴珠寶展特地引進一枚罕見的80克拉D色、Flawless、Type IIa祖母綠式車工白鑽，為近年少見的博物館收藏等級鑽石，藏家亦能擁有該鑽石的命名權，看好天然白鑽在高端寶石收藏市場未來的增長趨勢。

本次展覽亦與母品牌斐儷珠寶（FERRI JEWELRY） 攜手推出設計師系列「日光」與「綻・圓舞曲」，由 Diamond Bank精選特色優質裸石，再由斐儷珠寶設計部門依主石比例與切磨量身設計，彰顯寶石本身的天然之美。「日光」透過幾何與斜線線條刻畫自然界光線變化，「綻・圓舞曲」則以流動曲線與立體結構描繪禮服裙襬之美。

10年前將Diamond Bank成功引進台灣的斐儷珠寶總經理陳昱羲表示，適逢擅長客製服務的斐儷珠寶明後年滿60週年，今年又在杜拜的世界珠寶設計大獎（The WADA Awards）獲獎，因此結合雙方所長，希望未來也能讓國際看到台灣珠寶的深厚實力。

長期關注寶石產業趨勢的他也觀察到，傳統對於彩色寶石的鑑賞集中在紅寶石、藍寶石、以及祖母綠，其中又以產地為收藏的首要考量。然而新生代的藏家除了傳統寶石，也懂得欣賞不同產區寶石的特色，更追求獨一無二的特色，也是新興產地漲幅極快的一個原因，例如近年來因為獨特螢光色調而大受歡迎的帕拉伊巴碧璽就是很明顯的例子。而彩色寶石的趨勢變化，也與珠寶品牌與時尚名人帶動的流行有關，「彩色寶石就像房地產，長期持有的獲利都會穩定而持續；白鑽則比較像比特幣或黃金，今天買明天賣是可以的。」陳昱羲分析。