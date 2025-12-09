韓潮大舉登台 塗鴉風潮牌ooowl海外首店進駐台北東區

韓潮勢力大舉登台，從去年到今年不少韓國潮流品牌紛紛在台開設實體店。由韓國人氣插畫家圖隊INAPSQUARE共同創立，以手繪插畫設計為特色的生活風格品牌「ooowl」以輕鬆有趣的手繪感受到韓國潮人、文青喜愛，現在這品牌台北也買得到，由沙發選物獨家引進的ooowl海外首間實體店進駐台北東區巷弄中，將於12月13日正式開幕。

ooowl創辦團隊來自二位韓國線上知名插畫藝術家，由擅長繪畫創作INA與藝術視覺P組成，而SQUARE代表創作空間的概念。多以黑白手繪線條，隨性揮灑塗鴉笑臉符號，詮釋出童趣的文青風格，以療癒人心、幽默的創作累積許多粉絲。

ooowl的每一件商品都將塗鴉創作悄悄藏進細節中，像是經典招牌的笑臉符號、手繪愛心造型、圓呼呼小熊等。品牌線從生活雜貨、服飾穿搭到包袋配件都有，呈現童趣、時髦、中性的設計美學，透過配件、用品，讓使用者在生活中隨時感受獨有的幽默感。