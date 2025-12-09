聽新聞
韓潮大舉登台 塗鴉風潮牌ooowl海外首店進駐台北東區
韓潮勢力大舉登台，從去年到今年不少韓國潮流品牌紛紛在台開設實體店。由韓國人氣插畫家圖隊INAPSQUARE共同創立，以手繪插畫設計為特色的生活風格品牌「ooowl」以輕鬆有趣的手繪感受到韓國潮人、文青喜愛，現在這品牌台北也買得到，由沙發選物獨家引進的ooowl海外首間實體店進駐台北東區巷弄中，將於12月13日正式開幕。
ooowl創辦團隊來自二位韓國線上知名插畫藝術家，由擅長繪畫創作INA與藝術視覺P組成，而SQUARE代表創作空間的概念。多以黑白手繪線條，隨性揮灑塗鴉笑臉符號，詮釋出童趣的文青風格，以療癒人心、幽默的創作累積許多粉絲。
ooowl的每一件商品都將塗鴉創作悄悄藏進細節中，像是經典招牌的笑臉符號、手繪愛心造型、圓呼呼小熊等。品牌線從生活雜貨、服飾穿搭到包袋配件都有，呈現童趣、時髦、中性的設計美學，透過配件、用品，讓使用者在生活中隨時感受獨有的幽默感。
海外首間實體店座落於台北東區巷弄，從入口的招牌愛心玻貼、手繪塗鴉笑臉門把，都有品牌經典的可愛細節。正逢耶誕季，品牌特別推出台灣獨家限定耶誕T恤，以招牌笑臉、塗鴉Logo與經典標語「WHATEVER WE LOVE」堆疊出耶誕樹造型。開幕期間只要打卡追蹤官方IG即贈塗鴉造型吊飾，消費滿1,999元送愛笑臉襪襪、滿4,999元送塗鴉陶瓷馬克杯。
