韓國小資時髦包STAND OIL台灣首間旗艦店來了！同步首爾零時差上架
韓國包款品牌STAND OIL之前在新光三越信義新天地快閃期間即創下亮眼銷售成績，現在正式插旗台灣市場，品牌首間旗艦店選址台北中山商圈，以街邊店形式呈現，並將韓國原裝陳列、明星愛用包款與品牌經典調性經典呈現，更推出台灣獨家限量Ringo Bag Mini包款及一系列開幕限定企畫。
STAND OIL以「日常中可以經常使用的包」為定位，並以簡約百搭、價格好入手在韓國走紅，自去年首次以快閃形式登台便引發排隊熱潮，現在品牌首店登台，落腳在年輕族群匯聚的台北中山商圈，以「首爾聖水本店空間」為概念打造街邊店，從旋轉包包架、柔霧色調陳列全數還原，更增設了大型愛心打卡點。
今天開幕活動，STAND OIL特別邀請邵雨薇現身站台。她背上STAND OIL本季話題包款「Mushy Bag Mini」，展現STAND OIL不費力的時髦感。
STAND OIL台灣首店除了有台灣獨家限量的Ringo Bag Mini，與韓國同步、零時差上架的最新包款系列，還有多款明星愛用的經典熱門包型，讓品牌愛好者一站式入手韓系美包，開幕期間同步推出限定優惠。
