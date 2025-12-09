快訊

韓國小資時髦包STAND OIL台灣首間旗艦店來了！同步首爾零時差上架

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
邵雨薇手提STAND OIL本季話題包款「Mushy Bag Mini」。圖／STAND OIL提供
邵雨薇手提STAND OIL本季話題包款「Mushy Bag Mini」。圖／STAND OIL提供

韓國包款品牌STAND OIL之前在新光三越信義新天地快閃期間即創下亮眼銷售成績，現在正式插旗台灣市場，品牌首間旗艦店選址台北中山商圈，以街邊店形式呈現，並將韓國原裝陳列、明星愛用包款與品牌經典調性經典呈現，更推出台灣獨家限量Ringo Bag Mini包款及一系列開幕限定企畫。

STAND OIL以「日常中可以經常使用的包」為定位，並以簡約百搭、價格好入手在韓國走紅，自去年首次以快閃形式登台便引發排隊熱潮，現在品牌首店登台，落腳在年輕族群匯聚的台北中山商圈，以「首爾聖水本店空間」為概念打造街邊店，從旋轉包包架、柔霧色調陳列全數還原，更增設了大型愛心打卡點。

今天開幕活動，STAND OIL特別邀請邵雨薇現身站台。她背上STAND OIL本季話題包款「Mushy Bag Mini」，展現STAND OIL不費力的時髦感。

STAND OIL台灣首店除了有台灣獨家限量的Ringo Bag Mini，與韓國同步、零時差上架的最新包款系列，還有多款明星愛用的經典熱門包型，讓品牌愛好者一站式入手韓系美包，開幕期間同步推出限定優惠。

韓國包款品牌STAND OIL正式插旗台灣市場，品牌首間旗艦店選址台北中山商圈。圖／STAND OIL提供
韓國包款品牌STAND OIL正式插旗台灣市場，品牌首間旗艦店選址台北中山商圈。圖／STAND OIL提供
STAND OIL台灣首間旗艦店。圖／STAND OIL提供
STAND OIL台灣首間旗艦店。圖／STAND OIL提供
STAND OIL台灣首間旗艦店。圖／STAND OIL提供
STAND OIL台灣首間旗艦店。圖／STAND OIL提供
Chubby Bag保齡球包。圖／STAND OIL提供
Chubby Bag保齡球包。圖／STAND OIL提供
Mushy Bag流浪包。圖／STAND OIL提供
Mushy Bag流浪包。圖／STAND OIL提供
Velow Bag韻流包。圖／STAND OIL提供
Velow Bag韻流包。圖／STAND OIL提供

