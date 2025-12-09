跨年大餐訂好沒？直火餐廳WILDWOOD跨年晚餐3980元起、葡萄酒無限暢飲

以獨特迷人的直火燒烤料理著稱的WILDWOOD原木燒烤牛排海鮮餐廳，為迎接歲末慶典，主廚劉建志（Jarry）將於12月24日及25日推出三款璀璨耶誕限定主菜——日本A5和牛紐約客、爐烤青醬龍蝦及帶骨伊比利豬里肌，賓客可依喜好選擇單點、套餐或多人分享組合；12月31日跨年則推出「豪華跨年饗宴」，第一輪晚間套餐供應時間為晚上5:30至8:30，每位3,980元＋10%起，享精選氣泡酒、葡萄酒無限暢飲。

耶誕餐桌上最受矚目的主菜，非「日本A5和牛紐約客」莫屬。這塊油花細緻、肉質軟嫩的部位，被視為和牛迷心中的夢幻逸品，如何烤到「入口即化」更是主廚展現功力的關鍵。料理過程需以大火迅速為肉面烙下紋路、鎖住肉汁，接著離火靜置，再回爐受熱，如此反覆三至四次，最後再以鐵板乾煎，使表面焦脆噴香，才能呈現如天堂般的鮮甜本味，是老饕絕不會錯過的一道。

海鮮控的目光則停留在「爐烤青醬龍蝦」。主廚選用肉質 Q 彈、風味細甜的澳洲水姑娘，以炭火烙烤釋放甲殼香，再以龍眼木炭火炙烤疊加煙燻氣息，搭配奶油青醬更顯鮮味濃郁，與綿滑馬鈴薯泥一起入口，層次豐富、餘韻深長。

另一款讓人一試難忘的主菜，是爽度十足的「帶骨伊比利豬里肌」。主廚先將肉塊浸泡鹽水軟化後斷筋，再與帶皮蒜、迷迭香、百里香與煙燻油一同舒肥一小時，之後以直火炭烤與靜置交替，確保肉質呈現完美七分熟。最後在鐵板上煎出酥脆外層、鎖住粉嫩肉汁，整體香氣飽滿，口感細嫩，是肉食主義者不能錯過的節慶亮點。

12月31日跨年第二輪晚間套餐供應時間為晚上9:30至凌晨1:00，每位7,280元＋10%起，含自選原木燒烤主菜，以及爐烤香料奶油龍蝦、馬賽魚湯、煙燻火腿甜菜根沙拉搭瑞可塔起司等繽紛美味，可參加晚間10:00至隔日凌晨1:00於餐廳戶外景觀露臺舉辦的「璀璨流金之夜跨年派對」。

單純想在餐廳戶外景觀露臺參加「璀璨流金之夜跨年派對」，站票為每位2,000元，可享氣泡特調酒精飲品1杯及鹹甜小點無限暢飲享食。另可預訂每桌6人的戶外池畔圓桌座席，每桌38,800元+10%，含鹹甜小點無限享食、熱食1份、精選酒款5瓶（香檳3瓶、烈酒2瓶）；以及可容納12人的戶外豪華包廂座席每桌68,800元+10%，含鹹甜小點無限享食、熱食2份、精選酒款9瓶（含香檳6瓶、烈酒3瓶）。目前「豪華跨年饗宴」第二輪已全數訂滿，「璀璨流金之夜跨年派對」之包廂座席亦全數售罄，僅剩戶外站票可供預訂。

