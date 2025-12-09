延續演唱會熱潮 高雄飯店紛推耶誕節專案及跨年優惠

高雄年底陸續迎來韓國女團BLACKPINK世界巡迴演唱會、TWICE及AAA亞洲明星盛典等活動，市區旅宿住房率逾八成，甚至滿房外溢至台南、屏東等外縣市。高雄「聖誕生活節」熱鬧登場，連續3個月周末一房難求的五星級飯店推耶誕節及跨年住宿專案，延續這波演唱會熱潮。

高市觀光局指出，旅館業分有觀光旅館及一般旅館，高雄市旅館總房間約2萬3000間；據交通部觀光署統計，今年上半年高雄住宿率、營運收入、外國旅客等各項關鍵指標皆較去年同期成長，成長率均為六都第一。如遇周末連假、大型活動或演唱會期間，市區滿房外溢至其他縣市。

為迎接耶誕節到來，中央公園推出「2025高雄聖誕生活節」，12月20日至24日黃金周連唱5天，包括落日飛車Sunset Rollercoaster、滅火器Fire EX.、美秀集團、麋先生MIXER、鄭宜農、韋禮安、Gummy B、洪佩瑜、傻子與白痴等25組超強卡司。

高雄漢來大飯店本月迎來30周年里程碑。飯店指出，成立以來見證高雄轉型，無論在商旅市場、國際活動或家庭旅遊都提供有溫度的服務，今年第四季，大咖巨星與天團相繼來高雄開唱，再加上耶誕城市亮點活動與跨年晚會登場，10月至12 月住房率維持高檔，假日更是一房難求。

高雄漢來推出「耶誕住房專案」，精緻客房每晚7508元起，入住可享LUSH 耶誕快樂泡澡球禮盒與西班牙艾莎貝粉紅氣泡飲一瓶，有機會升等港景房；2026年首波三麗鷗三天兩夜住房專案售價1萬1500元起，等同第二晚幾乎免費入住，可體驗全台唯一整層樓都是三麗鷗主題房的夢幻氛圍。

此外，高雄萬豪酒店將於12月31日晚間在8樓萬享大宴會廳舉辦「迎光翱翔2026跨年派對」，規畫頂級桌菜與澎湃Buffet雙主軸跨年餐飲體驗，且邀請「療癒天后」林凡與「億萬歌姬」林芯儀接連獻唱，活動更祭出總價值近20萬元的豪華抽獎，邀請民眾共度好聽、好吃又好玩的夢幻跨年夜。

