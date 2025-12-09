7-ELEVEN跨海聯名！日本「山口拉麵、鬼金棒、一風堂」拉麵都吃得到

秋冬正值日本旅遊旺季，7-ELEVEN自12月10日起全新企劃「日本季」主題，主打日式鮮食和烘焙甜點兩大系列商品，跨海聯名來自東京及福岡的日式拉麵名店，12月10日至12月23日凡購買拉麵指定商品，搭配御料小館白飯、日式半熟蛋可享省10元優惠。

7-ELEVEN表示，去年冬季超商拉麵季帶動麵食類銷售業績倍數成長，今年將自12月10日起進一步與日本知名拉麵名店「山口拉麵」、「鬼金棒」、「一風堂」共同跨海聯名開發新品，其中首度與來自日本東京拉麵名店「山口拉麵」合作，該拉麵店是日本Tabelog排行榜常勝軍，連續多年入選米其林必比登美食推薦，此次雙方聯名新品「叉燒醬油拉麵」，以日本國產全雞、雞骨、豬骨為基底，搭配三種醬油熬製高湯，並用雞油提香，搭配經典細直麵，香氣鮮美療癒味蕾。

日本東京排隊名店「鬼金棒」也與7-ELEVEN全新聯名合作，由本店主廚監製推出店內招牌商品「辣麻味噌角煮拉麵」，豚骨高湯與赤味噌熬煮濃郁湯頭，嚴選北海道蕎麥製麵，搭配獨特熟成技術烤製五花肉，鹹香濃郁，並附上辣粉包和辣油包神還原店內吃法，可自行調整辣、麻度。另外還有來自日本福岡博多的豚骨拉麵名店「一風堂」，7-ELEVEN每年冬天熱賣超過10萬碗的經典「叉燒豚骨拉麵」也在冬季限定回歸上市。上述3款拉麵除了12月10日至12月23日有搭配御料小館白飯和日式半熟蛋優惠，於2026年1月6日前搭配CITY TEA奶茶系列飲品（含現萃茶／不可思議茶BAR）可享茶飲單杯省20元。

泡麵也推出獨家新品，7-ELEVEN自12月10日起引進多款話題泡麵，超商通路獨家販售的「東洋水產正麵芳醇濃醬油風味拉麵」、「東洋水產正麵濃厚味噌風味拉麵」，使用獨特的熱風乾燥技術，讓麵體保有宛如現煮拉麵的口感。

同步推薦多款溫暖鮮食，7-ELEVEN天素地蔬新品「麻辣豆乳湯麵」是經典的川味擔擔麵風味，蔬菜豆乳高湯搭配日本配方麵體，香辣濃郁。7-ELEVEN關東煮與日本「加賀屋」聯名，湯頭為醇厚日式高湯，突顯食材本身鮮甜，推薦純正日式關東煮新品「章魚燒串」、「日本一正炸魚餅」、「日式雞肉丸」，自即日起至12月23日關東煮全品項任選買4送1優惠。

此外，7-ELEVEN自12月10日起展開「日本烘焙大賞」，今年推出超人氣商品「日式哈密瓜風味菠蘿麵包」，內餡使用北海道乳源，並以宜蘭在地哈蜜瓜帶來濃郁果香，近期也推出「香蒜奶油風味富士山麵包」、「蜂蜜奶油風味富士山麵包」兩款烘焙新品，外層如丹麥麵包，內裡則有著鬆軟奶香麵包口感，12月10日至12月23日烘焙指定品項第2件省10元。

7-ELEVEN也在甜點食飲增添儀式感，推出3款新品，包括台中名店Kinber金帛手製聯名監製的「草莓富士山形Q皮蛋糕捲」，粉紅富士山造型搭配草莓乳酪內餡，顏值爆表；同步推薦「LaDears榛果脆脆可麗捲」、「提拉米蘇QQ蛋糕捲」，使用日本技術指導與原料，Q彈外皮搭配濃郁內餡，甜而不膩，12月10日至12月23日指定甜點可享第2件省10元。

●附註：詳細優惠活動內容以門市公告為準。