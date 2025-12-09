《怪奇物語》聯名在全家！多款周邊商品掀話題
「Convenience Wear」是全家旗下的時尚品牌，與日本知名設計師落合宏理先生，以「好素材、好技術、好設計。」為理念進行共同開發。而Netflix人氣影集《怪奇物語》將在2025年迎來最終季，掀起影迷高度關注，故此次「Convenience Wear」再度攜手《怪奇物語》，以影集經典配色打造六款話題十足的服飾與文具單品。
全家表示，本次更是品牌歷年來規模最大的合作系列，除了廣受粉絲好評的「中筒線襪」(售價149元)以及在日本愛媛縣今治市製造的「手帕巾」(售價169元)之外，也首次加入與國際文具大廠 KOKUYO共同開發的文具系列，包含「網格分隔收納袋」與「軟線圈筆記本」，皆以《怪奇物語》的代表色系進行設計，兼具收藏價值與日常機能，為影迷與文具愛好者帶來全新選擇。
聯名系列將自12/12起，台灣與日本同步上市，可於指定「全家」店鋪購買，民眾亦可透過「全家」APP地圖趣的「Convenience Wear地圖」，查找鄰近販售店舖，輕鬆入手兼具實用與潮流質感的日常單品。最後，目前「全家」店鋪內還有秋天色中筒線襪、彩色網格分格收納袋等熱銷商品，喜愛《怪奇物語》與「Convenience Wear」品牌的粉絲絕對都要手刀收藏。
