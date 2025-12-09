快訊

25歲葉子誠離世！11歲主演《哥妹倆》果果爆紅 家屬發文：他溫暖了無數人

F-16飛行員大G昏迷「急墜14000呎」 僚機多次呼叫驚險救回

日本7.5強震！台灣旅客青森泡湯「裸身狂奔離開」 東京也狂晃

《怪奇物語》聯名在全家！多款周邊商品掀話題

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
台日同步推6款服飾與文具新品。全家／提供
台日同步推6款服飾與文具新品。全家／提供

「Convenience Wear」是全家旗下的時尚品牌，與日本知名設計師落合宏理先生，以「好素材、好技術、好設計。」為理念進行共同開發。而Netflix人氣影集《怪奇物語》將在2025年迎來最終季，掀起影迷高度關注，故此次「Convenience Wear」再度攜手《怪奇物語》，以影集經典配色打造六款話題十足的服飾與文具單品。

全家表示，本次更是品牌歷年來規模最大的合作系列，除了廣受粉絲好評的「中筒線襪」(售價149元)以及在日本愛媛縣今治市製造的「手帕巾」(售價169元)之外，也首次加入與國際文具大廠 KOKUYO共同開發的文具系列，包含「網格分隔收納袋」與「軟線圈筆記本」，皆以《怪奇物語》的代表色系進行設計，兼具收藏價值與日常機能，為影迷與文具愛好者帶來全新選擇。

聯名系列將自12/12起，台灣與日本同步上市，可於指定「全家」店鋪購買，民眾亦可透過「全家」APP地圖趣的「Convenience Wear地圖」，查找鄰近販售店舖，輕鬆入手兼具實用與潮流質感的日常單品。最後，目前「全家」店鋪內還有秋天色中筒線襪、彩色網格分格收納袋等熱銷商品，喜愛《怪奇物語》與「Convenience Wear」品牌的粉絲絕對都要手刀收藏。

全台獨家！全家攜手《怪奇物語》推服飾、文具周邊。全家／提供
全台獨家！全家攜手《怪奇物語》推服飾、文具周邊。全家／提供

全家

延伸閱讀

《逆時光戀人》感動印尼300萬人 跨越時空的幸福與遺憾角逐奧斯卡國際獎

太有藝思！日立冰箱驚喜變身拍貼機，再推「真空冰溫室」AI歌曲掀話題

BLACKPINK Lisa現身首爾LV紅毯 回歸「空氣瀏海」造型再掀話題

陳奕迅太太狀態超好！母女同框掀話題 「星味蓋過女兒」

相關新聞

7-ELEVEN跨海聯名！日本「山口拉麵、鬼金棒、一風堂」拉麵都吃得到

秋冬正值日本旅遊旺季，7-ELEVEN自12月10日起全新企劃「日本季」主題，主打日式鮮食和烘焙甜點兩大系列商品，跨海聯...

超萌美洲豹寶寶來say Hello！現加卡地亞line好友限時下載免費貼圖

迎接歲末節慶，卡地亞以全新冬日童話為靈感，推出品牌官方LINE限時8款動態貼圖，以及由品牌大使白敬亭、李現、王嘉爾與張婧...

超越傳統香水！卡地亞Les Bases à Parfumer結合天然保養與優雅香氛

精品品牌卡地亞（Cartier）進一步拓展全方位的奢華感官饗宴，結合天然保養與優雅香氛，推出超越傳統香水的全新Les B...

「阿膠黨蔘燉花膠」暖冬胃！米其林一星「雅閣」冬季新菜出列

台北文華東方酒店連續8年榮獲米其林一星殊榮的「雅閣」中餐廳，即日起推出冬季新菜單，由主廚阮明燊嚴選當令食材，融合溫潤滋養...

今與台糖相見歡 過海關爆紅...日本蘋果糖社長：是夢幻的一天

日本蘋果糖專賣店「東京林檎製飴所」社長池田喬俊，因狂掃台糖精緻細砂，返國時被海關盯上而爆紅，近期「東京林檎製飴所」在全台...

「真演唱會神機」！ vivo X300 Pro全方位神助攻「500趴2025」

「500趴2025」重磅回歸，上周末連續3天在台北101水舞廣場帶來集結冠軍餐飲、獨家限定攤位、星級飯店、當紅歌手與樂團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。