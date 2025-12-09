超萌美洲豹寶寶來say Hello！現加卡地亞line好友限時下載免費貼圖

快訊

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Clash de Cartier戒指。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier戒指。圖／卡地亞提供

迎接歲末節慶，卡地亞以全新冬日童話為靈感，推出品牌官方LINE限時8款動態貼圖，以及由品牌大使白敬亭、李現、王嘉爾與張婧儀共同演繹冬日佳節穿搭。而歡慶佳節到來的影片中，美洲幼豹穿梭於巴黎和平街13號的聖誕佈景，在紅盒、緞帶與珠寶之間展開一場頑皮旅程，呼應品牌今年以美洲豹為主題的節慶視覺，為新年增添動感與暖意。

本次推出的8款限量動態貼圖，延續節慶影片的主題，以可愛幼豹為主角，結合經典紅盒與節慶意象，設計出祝賀、新年問候與日常使用皆適合的多款表情。即日起至2026年1月8日，只要加入卡地亞LINE官方帳號，下載貼圖並完成精選作品試戴預約，於12月15日至1月15日期間至門市體驗，即可領取限量驚喜小禮，每日預約名額有限，額滿即止。

以美洲豹為靈感的全系列作品無疑是節慶主軸。從以鑽石刻畫豹紋的立體Panthère de Cartier系列珠寶，到帶有原始氣息的La Panthère Elixir香水、櫻桃紅小牛皮打造的Panthère C de Cartier美洲豹手提包，再到鏈結柔軟靈動的美洲豹腕錶，美洲豹的優雅身姿曲線與野性力量感呼應節慶氛圍，以精美設計展現多重魅力。

經典珠寶系列向來是最受歡迎的禮物，全新Love Unlimited系列以金質緞帶造型重塑經典LOVE系列的當代面貌；Juste un Clou將工業符碼轉化為優雅配飾，手環、戒指展現柔軟線條與經典符碼；Clash de Cartier手環則以白K金結構呈現飾釘、圓珠交織而成的獨特韻律。

身為腕表造型美學大師，卡地亞滿足不同對象的送禮需求。Ballon Bleu de Cartier腕表以藍寶石表冠與圓潤圓弧造型映襯濃厚節慶光感；Santos de Cartier以俐落結構與快拆表帶展現率性實搭；Tank Louis Cartier的方長表殼與精準比例呈現永恆優雅。不論是禮物選擇或年末造型搭配，都是最受矚目的風格亮點。

卡地亞品牌大使張婧儀優雅演繹節日風格，為系列注入柔美氣息。圖／卡地亞提供
卡地亞品牌大使張婧儀優雅演繹節日風格，為系列注入柔美氣息。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹手鐲表。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹手鐲表。圖／卡地亞提供
Ballon Bleu de Cartier腕表。圖／卡地亞提供
Ballon Bleu de Cartier腕表。圖／卡地亞提供
卡地亞品牌大使李現演繹JUSTE UN CLOU系列珠寶與Tank腕表。圖／卡地亞提供
卡地亞品牌大使李現演繹JUSTE UN CLOU系列珠寶與Tank腕表。圖／卡地亞提供
卡地亞品牌大使白敬亭演繹Clash de Cartier系列珠寶。圖／卡地亞提供
卡地亞品牌大使白敬亭演繹Clash de Cartier系列珠寶。圖／卡地亞提供
卡地亞品牌大使張婧儀優雅演繹Panthère de Cartier美洲豹系列珠寶與腕表。圖／卡地亞提供
卡地亞品牌大使張婧儀優雅演繹Panthère de Cartier美洲豹系列珠寶與腕表。圖／卡地亞提供
Love Unlimited軟鍊款手環，玫瑰金，寬度7毫米，約30萬3,000元。圖／卡地亞提供
Love Unlimited軟鍊款手環，玫瑰金，寬度7毫米，約30萬3,000元。圖／卡地亞提供
Santos de Cartier大型款鈦金屬腕表，1847 MC型自動上鍊機芯，搭配可替換式表帶，35萬2,000元。圖／卡地亞提供
Santos de Cartier大型款鈦金屬腕表，1847 MC型自動上鍊機芯，搭配可替換式表帶，35萬2,000元。圖／卡地亞提供
卡地亞品牌大使李現演繹JUSTE UN CLOU系列珠寶與Tank腕表。圖／卡地亞提供
卡地亞品牌大使李現演繹JUSTE UN CLOU系列珠寶與Tank腕表。圖／卡地亞提供
Panthère C de Cartier美洲豹手提包，40,500元。圖／卡地亞提供
Panthère C de Cartier美洲豹手提包，40,500元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹腕表。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹腕表。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹香水，3,850元起。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹香水，3,850元起。圖／卡地亞提供
卡地亞品牌大使王嘉爾以鮮明個性詮釋Ballon Bleu de Cartier腕表。圖／卡地亞提供
卡地亞品牌大使王嘉爾以鮮明個性詮釋Ballon Bleu de Cartier腕表。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹手環，黃K金、縞瑪瑙、鑲嵌祖母綠及鑽石，約201萬元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹手環，黃K金、縞瑪瑙、鑲嵌祖母綠及鑽石，約201萬元。圖／卡地亞提供
卡地亞以美洲幼豹共慶佳節歡樂時刻，為新年注入溫暖祝福。圖／卡地亞提供
卡地亞以美洲幼豹共慶佳節歡樂時刻，為新年注入溫暖祝福。圖／卡地亞提供
Love Unlimited戒指，玫瑰金，寬度6.5毫米，86,000元。圖／卡地亞提供
Love Unlimited戒指，玫瑰金，寬度6.5毫米，86,000元。圖／卡地亞提供

美洲豹 貼圖 珠寶

