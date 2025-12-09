超萌美洲豹寶寶來say Hello！現加卡地亞line好友限時下載免費貼圖

迎接歲末節慶，卡地亞以全新冬日童話為靈感，推出品牌官方LINE限時8款動態貼圖，以及由品牌大使白敬亭、李現、王嘉爾與張婧儀共同演繹冬日佳節穿搭。而歡慶佳節到來的影片中，美洲幼豹穿梭於巴黎和平街13號的聖誕佈景，在紅盒、緞帶與珠寶之間展開一場頑皮旅程，呼應品牌今年以美洲豹為主題的節慶視覺，為新年增添動感與暖意。

本次推出的8款限量動態貼圖，延續節慶影片的主題，以可愛幼豹為主角，結合經典紅盒與節慶意象，設計出祝賀、新年問候與日常使用皆適合的多款表情。即日起至2026年1月8日，只要加入卡地亞LINE官方帳號，下載貼圖並完成精選作品試戴預約，於12月15日至1月15日期間至門市體驗，即可領取限量驚喜小禮，每日預約名額有限，額滿即止。

以美洲豹為靈感的全系列作品無疑是節慶主軸。從以鑽石刻畫豹紋的立體Panthère de Cartier系列珠寶，到帶有原始氣息的La Panthère Elixir香水、櫻桃紅小牛皮打造的Panthère C de Cartier美洲豹手提包，再到鏈結柔軟靈動的美洲豹腕錶，美洲豹的優雅身姿曲線與野性力量感呼應節慶氛圍，以精美設計展現多重魅力。

經典珠寶系列向來是最受歡迎的禮物，全新Love Unlimited系列以金質緞帶造型重塑經典LOVE系列的當代面貌；Juste un Clou將工業符碼轉化為優雅配飾，手環、戒指展現柔軟線條與經典符碼；Clash de Cartier手環則以白K金結構呈現飾釘、圓珠交織而成的獨特韻律。