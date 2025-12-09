限時兩天！GODIVA經典霜淇淋「買一送一」、巧克力買「買三送三」

快訊

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
限時兩天，霜淇淋買一送一。圖／GODIVA提供
年末將至，比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA推出限時「霜淇淋買一送一」優惠，讓巧克力愛好者在選購節慶禮盒的同時，也能共享甜蜜時刻，迎接2026年的到來。

GODIVA經典霜淇淋將限時兩天（12/13–12/14）於門市推出買一送一優惠。消費者可選擇當日品嘗，或領取霜淇淋兌換券於日後使用，兌換期間至2025年12月22日。但季節性及聯名系列霜淇淋不參與此活動，數量有限、售完為止。

GODIVA經典霜淇淋由巧克力大師打造，選用高品質進口比利時巧克力，提供黑巧克力、白巧克力與雙重風味三款選擇。以手工巧克力刨花捲片點綴於霜淇淋上，入口濃郁滑順、層次豐富。

此外，未販售霜淇淋的門市，GODIVA也推出散裝巧克力買三送三限時優惠，包括夾心巧克力、片裝巧克力、松露及G Cube巧克力，讓喜愛各種風味的巧克力迷，也能一次品嘗多款經典之作。

未販售霜淇淋的門市，GODIVA也推出散裝巧克力買三送三限時優惠。圖／GODIVA提供
巧克力 霜淇淋 比利時

