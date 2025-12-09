限時兩天！GODIVA經典霜淇淋「買一送一」、巧克力買「買三送三」

年末將至，比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA推出限時「霜淇淋買一送一」優惠，讓巧克力愛好者在選購節慶禮盒的同時，也能共享甜蜜時刻，迎接2026年的到來。

GODIVA經典霜淇淋將限時兩天（12/13–12/14）於門市推出買一送一優惠。消費者可選擇當日品嘗，或領取霜淇淋兌換券於日後使用，兌換期間至2025年12月22日。但季節性及聯名系列霜淇淋不參與此活動，數量有限、售完為止。

GODIVA經典霜淇淋由巧克力大師打造，選用高品質進口比利時巧克力，提供黑巧克力、白巧克力與雙重風味三款選擇。以手工巧克力刨花捲片點綴於霜淇淋上，入口濃郁滑順、層次豐富。