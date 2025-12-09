超越傳統香水！卡地亞Les Bases à Parfumer結合天然保養與優雅香氛

精品品牌卡地亞（Cartier）進一步拓展全方位的奢華感官饗宴，結合天然保養與優雅香氛，推出超越傳統香水的全新Les Bases à Parfumer系列，是專為現代人打造的專屬感官儀式。系列產品單獨販售，並於卡地亞台北101旗艦店、微風專賣店、台中大遠百專賣店與高雄漢神專賣店獨家販售。

由品牌專屬調香師Mathilde Laurent打造的Les Bases à Parfumer以「簡約卻不失尊寵」為靈感，以稀有的全緣葉珊瑚花精油（Peregrina Oil）為核心成分，來自自沙烏地阿拉伯的精油以合乎道德且可追溯的方式採購取，質地輕盈細緻；全系列涵蓋Huile Pure精油、Crème Pure身體乳霜與不同香氛感受的Les Gouttes de Parfum Concentré濃縮香水精油，共三款作品，融合保養與香氛為一套完整的生活哲學，可依照個人偏好創造專屬的完整感官旅程。

精油為100%天然全緣葉珊瑚花精油（Peregrina oil），溫潤純粹，無任何人工香料添加。絲緞般的質地能迅速吸收，除了可塗抹於身體肌膚，能在肌膚表面形成絲滑透亮的質感，亦可延展至髮絲與臉部。身體乳霜則蘊含3% Peregrina精油，及97%以上的天然成分，專為渴望日常細緻呵護的人而設計，可在肌膚表面形成絲滑柔軟的質感。

濃縮香水精油則為系列帶來嗅覺上的自由演繹。共提供四款卡地亞經典香氣選擇，濃縮香水精油採用無酒精配方，結合50% Peregrina精油與50%濃縮香精，既可單獨點綴於脈搏處，亦可滴入乳霜或精油之中，調製專屬於個人的香氛儀式。

原始純淨又清新的Pure Rose，天然玫瑰的撲鼻芬香展露真實自然的一面；輕盈優雅的L’Heure Diaphane猶如牡丹盛放於清新愉悅的晨光中、能盡情沉浸於荔枝香調的芬芳之中。花木交融的La Panthère美洲豹，是Mathilde Laurent創造出的獨一無二全新香調，融合清幽花香與野性，使用性感的梔子花香體現溫婉嫵媚，並以馥郁的麝香增添野性情調；而沉穩馥郁的Oud & Santal以天然沉香樹脂結合甜美順滑的檀香木，香味圓潤、更富感性魅力。