超越傳統香水！卡地亞Les Bases à Parfumer結合天然保養與優雅香氛

聯合報／ 記者孫曼／專題即時報導
卡地亞LES BASES À PARFUMER系列。圖／卡地亞提供
卡地亞LES BASES À PARFUMER系列。圖／卡地亞提供

精品品牌卡地亞（Cartier）進一步拓展全方位的奢華感官饗宴，結合天然保養與優雅香氛，推出超越傳統香水的全新Les Bases à Parfumer系列，是專為現代人打造的專屬感官儀式。系列產品單獨販售，並於卡地亞台北101旗艦店、微風專賣店、台中大遠百專賣店與高雄漢神專賣店獨家販售。

由品牌專屬調香師Mathilde Laurent打造的Les Bases à Parfumer以「簡約卻不失尊寵」為靈感，以稀有的全緣葉珊瑚花精油（Peregrina Oil）為核心成分，來自自沙烏地阿拉伯的精油以合乎道德且可追溯的方式採購取，質地輕盈細緻；全系列涵蓋Huile Pure精油、Crème Pure身體乳霜與不同香氛感受的Les Gouttes de Parfum Concentré濃縮香水精油，共三款作品，融合保養與香氛為一套完整的生活哲學，可依照個人偏好創造專屬的完整感官旅程。

精油為100%天然全緣葉珊瑚花精油（Peregrina oil），溫潤純粹，無任何人工香料添加。絲緞般的質地能迅速吸收，除了可塗抹於身體肌膚，能在肌膚表面形成絲滑透亮的質感，亦可延展至髮絲與臉部。身體乳霜則蘊含3% Peregrina精油，及97%以上的天然成分，專為渴望日常細緻呵護的人而設計，可在肌膚表面形成絲滑柔軟的質感。

濃縮香水精油則為系列帶來嗅覺上的自由演繹。共提供四款卡地亞經典香氣選擇，濃縮香水精油採用無酒精配方，結合50% Peregrina精油與50%濃縮香精，既可單獨點綴於脈搏處，亦可滴入乳霜或精油之中，調製專屬於個人的香氛儀式。

原始純淨又清新的Pure Rose，天然玫瑰的撲鼻芬香展露真實自然的一面；輕盈優雅的L’Heure Diaphane猶如牡丹盛放於清新愉悅的晨光中、能盡情沉浸於荔枝香調的芬芳之中。花木交融的La Panthère美洲豹，是Mathilde Laurent創造出的獨一無二全新香調，融合清幽花香與野性，使用性感的梔子花香體現溫婉嫵媚，並以馥郁的麝香增添野性情調；而沉穩馥郁的Oud & Santal以天然沉香樹脂結合甜美順滑的檀香木，香味圓潤、更富感性魅力。

（由左到右）Huile Pure精油，7,500元；CRÈME PURE身體乳霜，5,650元。。圖／卡地亞提供
（由左到右）Huile Pure精油，7,500元；CRÈME PURE身體乳霜，5,650元。。圖／卡地亞提供
Huile Pure精油，7,500元。圖／卡地亞提供
Huile Pure精油，7,500元。圖／卡地亞提供
LES GOUTTES DE PARFUM CONCENTRE L'Heure Diaphane無酒精香水精油，3,850元。圖／卡地亞提供
LES GOUTTES DE PARFUM CONCENTRE L'Heure Diaphane無酒精香水精油，3,850元。圖／卡地亞提供
Crème Pure身體乳霜，5,650元。圖／卡地亞提供
Crème Pure身體乳霜，5,650元。圖／卡地亞提供
卡地亞LES BASES À PARFUMER系列。圖／卡地亞提供
卡地亞LES BASES À PARFUMER系列。圖／卡地亞提供
Huile Pure精油，7,500元。圖／卡地亞提供
Huile Pure精油，7,500元。圖／卡地亞提供
LES GOUTTES DE PARFUM CONCENTRE Oud & Santal無酒精香水精油，5,000元。圖／卡地亞提供
LES GOUTTES DE PARFUM CONCENTRE Oud & Santal無酒精香水精油，5,000元。圖／卡地亞提供
LES GOUTTES DE PARFUM CONCENTRE La Panthère無酒精香水精油，2,600元。圖／卡地亞提供
LES GOUTTES DE PARFUM CONCENTRE La Panthère無酒精香水精油，2,600元。圖／卡地亞提供
LES GOUTTES DE PARFUM CONCENTRE Pure Rose，3,850元。圖／卡地亞提供
LES GOUTTES DE PARFUM CONCENTRE Pure Rose，3,850元。圖／卡地亞提供
CRÈME PURE身體乳霜，5,650元。圖／卡地亞提供
CRÈME PURE身體乳霜，5,650元。圖／卡地亞提供

