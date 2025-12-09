花蓮光復英雄感動全台 泰山聯手國防部推出限量救災紀念酒

快訊

聯合報／ 記者高婉珮 ／即時報導
花蓮光復救災紀念酒全台福利站販售。國軍弟兄於12月10日至12月22日可透過軍方LINE群組進行團購，享優惠價399元；一般民眾可至馬祖酒廠台北展售處限量購買。圖／泰山提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
今年9月下旬，花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩，瞬間引發大量泥水湧入光復鄉市區，造成嚴重災損與多起傷亡。國軍弟兄與民間救難隊伍在第一時間進駐災區，不眠不休投入搶險、撤離與清理工作，以行動撐起家園，也讓「光復英雄」成為軍民同島一命的象徵，感動國內外。

為向救災人員致敬，泰山企業攜手國防部福利事業管理處推出限量「花蓮光復救災紀念酒」，以酒品可長久保存的特性，記錄這場超過一個月的救災行動。泰山企業今（9日）將首批紀念酒致贈陸軍花東防衛指揮部，感謝國軍在堰塞湖潰決後承擔最前線的任務，在泥水中扛著鏟子、頂著危險守護花蓮。

紀念酒外盒以暖色插畫描繪國軍、救難隊、醫護與警消在災區合作的畫面，呈現守護花蓮的群體力量。酒體則選用連續九年成為國宴指定酒的馬祖東湧三年陳高，酒精濃度45度卻入口滑順，帶有淡淡梅醬與清雅果香，尾韻乾淨，並多年於國際烈酒大賽屢獲殊榮，包括台灣唯一一支獲得美國舊金山烈酒大賽鉑金獎的品項。

泰山行銷副總鈕安澤表示，這段期間國軍與救難團隊夜以繼日的身影，展現「軍愛民、民敬軍」的共同信念，「酒會越陳越香，也象徵紀念越久越深，期盼能向每一位投入救災的英雄致意。」

限量推出的「花蓮光復救災紀念酒」容量300毫升、售價459元，即日起可在全台41家國軍福利站購買；國軍弟兄於12月10日至12月22日可透過軍方LINE群組進行團購，享優惠價399元。一般民眾若想收藏，僅於馬祖酒廠台北展售處（台北市和平西路二段72號）少量供貨；相關詳情請洽泰山官方粉絲團或馬祖酒廠官方粉絲團。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

泰山與國防部攜手推出「花蓮光復救災紀念酒」，以可長期珍藏的方式，留下軍民救災的感動。泰山行銷處副總鈕安澤（左）與國防部福利處處長邱華源上校。圖／泰山提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「花蓮光復救災紀念酒」外盒以暖色插畫致敬救災力量，酒體為國宴指定的東湧三年陳高，並榮獲舊金山烈酒大賽鉑金獎等國際殊榮。圖／泰山提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
泰山企業致贈光復紀念酒給花東防衛指揮部。由泰山行銷處副總鈕安澤（左）與花東地區防衛指揮部副指揮官賴政豐少將，向堅守在堰塞湖災情第一線的國軍弟兄致敬，感謝他們冒險深入災區、守護家園。圖／泰山提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
