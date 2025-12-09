嘉義縣商圈購物節大獎出爐 買iPhone17幸運抽中露營車

嘉義縣商圈聯合購物節今年累積消費金額突破7.2億元，登陸筆數高達，縣長翁章梁今天直播抽出大獎露營車，致電聯絡時得主不可置信，第三度獎落民雄商圈，商圈理事長笑稱，連續3年購物節都抽中大獎，5輛車已抽中4輛，大士爺廟非常靈驗，果然是有拜有保佑。

翁章梁表示，今天抽出購物節大獎J SPACE露營車，以及GOGORO、光陽電動機車、沙發按摩椅等獎項，在民雄商圈消費的劉先生抽中最大獎價值百萬元露營車，另外還有手機、冰箱等290項獎品，帶動商圈生意成長5成，明年將繼續舉辦購物節活動。

民雄商圈理事長許聖昌說，今年手氣很旺，購物節2輛車都獎落民雄商圈，第1輛加碼獎Jimmy越野車是肉圓店老闆去買金紙幸運獲獎，第2輛J SPACE露營車是客人到他的店膜人普屋買iPhone 17 Pro Max，果然平常有拜有保佑，3年保佑已抽中4輛車。

經發處表示，縣府今年攜手19大商圈及嘉義縣觀光工廠協會，推出為期2個月商圈聯合購物節，活動期間累積消費金額突破7.2億元，登錄筆數高達6.5萬筆，寫下亮眼成績，嘉義縣從最初僅有1個商圈組織，到如今擴展至19個商圈，並成立觀光工廠協會，逐漸蓬勃發展。

所有獎項已於直播中抽出，中獎名單12月10日中午12點前將公布活動粉絲專頁，2周內以電話或簡訊通知得獎者領獎，大獎得主12月30日須親自出席領獎記者會。另依規定，中獎序號持有人不得為店家負責人配偶、一親等內親屬及姻親，若有此情形將取消領獎資格。