「阿膠黨蔘燉花膠」暖冬胃！米其林一星「雅閣」冬季新菜出列

台北文華東方酒店連續8年榮獲米其林一星殊榮的「雅閣」中餐廳，即日起推出冬季新菜單，由主廚阮明燊嚴選當令食材，融合溫潤滋養的食補理念，打造一系列冬令美饌，包括「阿膠黨蔘燉花膠」、「馬拉盞爆龍蝦球」、「古法砂鍋羊腩煲」、「金湯蒜子燴芥菜」等，7道式冬季套餐每位4,380元+10%。此外，也有多款單點佳餚480元+10%起。

主廚阮明燊設計的前菜拼盤包含招牌「雅閣叉燒皇」、「糯米紙包鴨」及可愛小螃蟹造型的鹹凍「蟹黃玉凍」、「酥炸蝦茸腐皮捲」，為冬季味蕾揭起優雅篇章。

新菜「阿膠黨蔘燉花膠」則是奢華演繹季節養生哲學的傳統粵式燉湯，主廚嚴選珍貴的阿膠、黨蔘等滋補食材，以「隔水燉」精準維持烹煮溫度，花膠的豐盈膠質微黏唇、桂圓則巧妙帶來一抹圓潤回甘。另一道「馬拉盞爆龍蝦球」是結合南洋風味的港式日常風味，將澎湖龍蝦添入馬拉盞醬汁大火熱炒，濃醇鹹香的醬汁與飽滿鮮甜的龍蝦球美味交融。

「古法砂鍋羊腩煲」為入冬溫補的經典廣東菜餚，將帶皮羊腩先以高粱酒、蔥、薑及陳皮等爆炒去羶提香，搭配爽脆的冬筍青蔬並添以腐乳的甘醇添味，於砂鍋中慢火煲煮至羊腩皮彈嫩，以皮肉間的脂香潤澤肉質化作軟嫩口感。「金湯蒜子燴芥菜」以老母雞、豬肉及金華火腿等費時熬製而成的上湯，與微苦清香的芥菜一同浸煮，醇美襯托爽脆芥菜的淡雅甘甜尾韻。

此外，套餐中的精緻主食「瑤柱臘味糯米飯」，以極為講究經驗與火候控制的傳統粵菜工藝「生炒」技法，米飯粒粒分明、口感彈牙且乾香不膩口。「紅棗銀耳燉雪蓮子」則美好的收尾甜品。

此外，多款冬季單點美饌同步登場，推薦包括前菜小品「醬香拌脆瓜」、港式經典美饌「星洲黃金炒米粉」、「古法冬瓜火腩煲」、「醇香咖哩燉牛肋」、「養生薑茶官燕湯圓」等。