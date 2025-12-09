今與台糖相見歡 過海關爆紅...日本蘋果糖社長：是夢幻的一天

快訊

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
日本蘋果糖專賣店「東京林檎製飴所」社長池田喬俊（左）今利用台糖黃金砂糖、古早糖等製作台糖限定紫蘇梅、府城紫蘇梅口味蘋果糖，並致贈給台糖董事長吳明昌（右）。記者萬于甄／攝影
日本蘋果糖專賣店「東京林檎製飴所」社長池田喬俊（左）今利用台糖黃金砂糖、古早糖等製作台糖限定紫蘇梅、府城紫蘇梅口味蘋果糖，並致贈給台糖董事長吳明昌（右）。記者萬于甄／攝影

日本蘋果糖專賣店「東京林檎製飴所」社長池田喬俊，因狂掃台糖精緻細砂，返國時被海關盯上而爆紅，近期「東京林檎製飴所」在全台各地百貨公司快閃開賣，更吸引大批消費者排隊，池田喬俊今與台糖董事長吳明昌相見歡，也讓他興奮的說，「今天是夢幻的一天！」

「最喜歡台糖精緻細砂！」池田喬俊說，自己10多年來每天都在製作蘋果糖，接觸砂糖跟蘋果時間最久，曾藏試過世界各國的砂糖，對砂糖相當了解，而台糖精緻細砂的原料相當簡單，獨特蔗蜜香氣加上日本蘋果清甜，勾勒出最有韻味的蘋果糖靈魂，彷彿與蘋果糖一拍即合。

他提到，這次到台糖公司參觀，認識不少台糖其他砂糖產品，也利用台糖黃金砂糖、古早糖等製作台糖限定紫蘇梅、府城紫蘇梅口味蘋果糖，且因台糖精緻細砂品質相當好，因此外層可以沾取許多紫蘇梅粉，讓味覺前所未有的「鳥馬義」（日文「好吃」）、視覺也非常「綺麗」。

台糖公司為表達對池田喬俊的謝意，同時深化雙方情誼，特別致贈超大版台糖砂糖造型抱枕，池田喬俊則在抱枕上寫下「我非常喜歡台糖的砂糖，也衷心希望台日友誼長久」，見證因一場意外，牽引出甜蜜的交流與未來台日商機。

吳明昌則說，池田喬俊尋覓好糖多時，最後發現台糖精緻細砂是最好的糖，也使更多人知道台糖，台糖不僅獲得台灣人肯定，更得到日本人的肯定，「是台灣的驕傲，也是台糖的驕傲」，未來會把台糖的產品銷往日本及其他國家，讓更多國家認識台糖優質生產的好糖。

台糖指出，池田喬俊來台灣巡迴快閃設攤時，前後共購買200箱台糖精緻細砂，由衷感謝池田喬俊對台糖的肯定與喜愛，為此特別訂製一組Q版池田社長造型積木、台糖糖包造型一卡通，以及台糖經典砂糖禮盒等，作為伴手禮致贈，未來也會將台灣糖推向國際甜點界。

日本蘋果糖專賣店「東京林檎製飴所」社長池田喬俊（左）今與台糖董事長吳明昌（右）相見歡，並現場製作蘋果糖。記者萬于甄／攝影
日本蘋果糖專賣店「東京林檎製飴所」社長池田喬俊（左）今與台糖董事長吳明昌（右）相見歡，並現場製作蘋果糖。記者萬于甄／攝影
日本蘋果糖專賣店「東京林檎製飴所」社長池田喬俊（右）在獲贈的特大號台糖抱枕中，寫下「我非常喜歡台糖的砂糖，也衷心希望台日友誼長久」。記者萬于甄／攝影
日本蘋果糖專賣店「東京林檎製飴所」社長池田喬俊（右）在獲贈的特大號台糖抱枕中，寫下「我非常喜歡台糖的砂糖，也衷心希望台日友誼長久」。記者萬于甄／攝影

