「真演唱會神機」！ vivo X300 Pro全方位神助攻「500趴2025」

「真演唱會神機」vivo X300 Pro為「500趴2025」全方位神助攻。圖／500輯攝影團隊；照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝

「500趴2025」重磅回歸，上周末連續3天在台北101水舞廣場帶來集結冠軍餐飲、獨家限定攤位、星級飯店、當紅歌手與樂團演唱的全台最強質感潮流派對。作為行動影像領域的領軍者，vivo帶著全新影像旗艦手機X300系列進駐「500趴2025」，活動現場照片皆使用vivo X300 Pro手機拍攝，除了各種限定美食、活動人潮不分日夜都展現影像王者的實力，更以「真演唱會神機」之姿為熱力四射的音樂派對完美記錄每一刻精彩瞬間。

vivo於「500趴2025」以品牌色藍色系打造搶眼的耶誕裝置打卡區，並設置專屬體驗攤位，可以親身感受vivo X300系列真演唱會神機、以及搭配蔡司長焦增距鏡的超強遠距拍攝。在「500趴2025」3天不同主題的音樂派對，也有vivo專屬搖滾區，為v粉打造最有感的視聽盛宴。

500趴攝影團隊表示，以往拍攝演唱會都需要攜帶大砲長鏡頭，使用vivo X300 Pro不僅便利性大增，遠距拍攝更是表現優異；傳統相機拍攝時暗部與亮部差異明顯，拉高ISO值後暗部容易有雜訊，但vivo X300 Pro透過內建AI運算，拍攝成品整體效果更平衡和諧，尤其低光源環境下防手震效果很好。

此外，vivo X300 Pro的對焦快速、測光精準，「舞台模式」下螢幕不會閃爍、抓拍清晰；若後期需要透過手機修圖也簡單易上手。

●vivo X300系列「影像王者」降臨

vivo與蔡司再度攜手推出全新vivo X300系列，搭載2億畫素蔡司鏡頭與支援外接2.35x長焦增距鏡，實現前所未有的遠距解析力，全面開啟行動攝影的極致時代，針對時下最夯的看演唱會、追星潮流，打造「真演唱會神機」。

6.78吋螢幕的vivo X300 Pro搭載蔡司2億畫素APO超級長焦鏡頭與HPB訂製感光元件，結合浮動潛望鏡組設計，讓拍攝不再受限於距離與光線；1/1.4吋超大感光元件配合蔡司APO頂級色差控制技術，以及升級版的蔡司T*鍍膜，有效抑制眩光與鬼影，讓畫面純淨透亮、細節生動。並具備CIPA 5.5單眼級防手震，即使手持拍攝亦能穩定清晰，不論遠景、夜景、人像都能呈現如電影鏡頭般的深邃層次。

vivo X300系列是「真演唱會神機」。圖／vivo提供

6.31吋螢幕的vivo X300則搭載2億畫素蔡司主鏡頭、獨家5,000萬畫素蔡司APO超級長焦鏡頭、5,000萬畫素蔡司超廣角鏡頭與5,000萬畫素蔡司超清前鏡頭，無論遠距或近拍都能精準呈現細膩畫面，結合CIPA 4.5級專業級防手震，使每一個焦段都能穩定出片。

vivo X300 Pro以7.99mm輕薄機身結合6.78吋螢幕，共推出沙漠棕、雪峰白、晴空藍、星辰黑4色。圖／vivo提供

由vivo與蔡司聯合研發的增距鏡，不僅覆蓋長焦增距與舞台模式，更支援風景、運動抓拍、人像、專業與人文模式。無論是球場上的決勝瞬間或是遙遠天際的自然細節，X300系列皆能以億級清晰度忠實記錄，讓使用者不論遠觀、近賞或捕捉動態，都能「遠超所見」。