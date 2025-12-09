茹絲葵攜手法朋打造甜點禮盒 聖誕跨年限定套餐限量加贈、只送不賣

茹絲葵經典牛排館迎接歲末團聚時刻，推出聖誕跨年限定套餐，再攜手精品甜點品牌 Le Ruban法朋烘焙甜點坊，共同打造期間限定節慶禮盒，以「限量加贈」的方式，作為本次套餐限量贈禮，數量有限，送完為止。

今年的聖誕跨年套餐自12月19日一路推出至2026年1月4日，全台門市同步供應。茹絲葵以團聚共享為靈感，從前菜、海陸主餐到甜點，都給出更豐富的選擇，其中包含深受喜愛的美國菲力牛排搭配半隻新鮮活龍蝦、美國菲力牛排佐香酥松露、以及美國頂級肋眼、紐約牛排及燒烤羊排，一次盡收紐奧良經典風味。配菜可選蒜香烤菇、烤蘆筍或馬鈴薯泥，最後以迷你起司蛋糕搭配咖啡或茶作結，完整包辦冬季聚會的溫暖儀式感。

這次的聖誕跨年限定套餐最受矚目的亮點，是茹絲葵與與Le Ruban 法朋烘焙甜點坊共同打造的節慶禮盒，以三款限定甜點，重新詮釋茹絲葵的經典料理記憶。「法國經典奶油鹽之花布列塔尼」延伸自鐵盤熱奶油的香氣，「老奶奶檸檬夾心餅乾」致敬紐奧良蟹肉糕的鹹鮮層次；而「焦糖香蕉豆蔻旅人蛋糕」則取材自招牌香蕉奶油派，將濃郁、清新與辛香一次揉合。凡點用茹絲葵聖誕跨年限定套餐，即可獲得此款「只送不賣」的獨家甜點禮盒，數量有限，送完為止。

聖誕跨年限定套餐依不同主餐，售價自 3,090 元至 4,390 元（另加 10% 服務費），午餐與晚餐皆適用，有興趣的民眾可提早訂位。

◎茹絲葵聖誕跨年限定套餐（Holiday Menu）

．販售日期：2025年12月19日（五）至2026年1月4日（日）

．價位：自新台幣3,090元至4,390元（另外酌收10% 服務費）