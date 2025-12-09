迎接馬年 郵政博物館舉辦生肖郵票特展

快訊

中央社／ 台北9日電
中華郵政公司9日上午在郵政博物館舉行「馬的不思議－生肖郵票特展」開幕典禮，展覽以情境主題呈現馬年以及「馬」主題相關郵票，邀請民眾前來欣賞多元的馬兒形象。中央社
中華郵政公司9日上午在郵政博物館舉行「馬的不思議－生肖郵票特展」開幕典禮，展覽以情境主題呈現馬年以及「馬」主題相關郵票，邀請民眾前來欣賞多元的馬兒形象。中央社

迎接丙午馬年，中華郵政今天起至115年4月12日，在郵政博物館舉辦「馬的不思議－生肖郵票特展」，盼藉由方寸提升民眾對馬的認識，欣賞古今中外、真實又充滿想像的馬兒形象。

中華郵政董事長王國材今天出席「馬的不思議－生肖郵票特展」開幕典禮致詞時表示，中華郵政自民國57年起發行新年郵票，以新歲值年的生肖為主題，每12年一輪，俗稱「生肖郵票」。

以生肖「馬」為主題的新年郵票，已在12月1日發行，王國材指出，郵政博物館舉辦「馬的不思議－生肖郵票特展」，展期自今天起到明年4月12日，不僅展出約150套國內外著名以生肖「馬」為主題相關郵票，展覽並跳脫傳統框架，結合生態知識、神話、藝術與休閒。

王國材提到，在12生肖中，馬通常象徵速度、力量與忠誠，還是古代重要交通和戰爭工具，因此馬除了常與「成功」、「勝利」連結外，也有「勇往直前」的意義。

明年是中華郵政130歲生日，郵政博物館也將邁入60週年。王國材指出，明年適逢馬年，特別具有紀念性，也算是共同慶祝，期待除了「馬到成功」，業績也要「一馬當先」。

