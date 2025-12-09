迎接馬年 郵政博物館舉辦生肖郵票特展
迎接丙午馬年，中華郵政今天起至115年4月12日，在郵政博物館舉辦「馬的不思議－生肖郵票特展」，盼藉由方寸提升民眾對馬的認識，欣賞古今中外、真實又充滿想像的馬兒形象。
中華郵政董事長王國材今天出席「馬的不思議－生肖郵票特展」開幕典禮致詞時表示，中華郵政自民國57年起發行新年郵票，以新歲值年的生肖為主題，每12年一輪，俗稱「生肖郵票」。
以生肖「馬」為主題的新年郵票，已在12月1日發行，王國材指出，郵政博物館舉辦「馬的不思議－生肖郵票特展」，展期自今天起到明年4月12日，不僅展出約150套國內外著名以生肖「馬」為主題相關郵票，展覽並跳脫傳統框架，結合生態知識、神話、藝術與休閒。
王國材提到，在12生肖中，馬通常象徵速度、力量與忠誠，還是古代重要交通和戰爭工具，因此馬除了常與「成功」、「勝利」連結外，也有「勇往直前」的意義。
明年是中華郵政130歲生日，郵政博物館也將邁入60週年。王國材指出，明年適逢馬年，特別具有紀念性，也算是共同慶祝，期待除了「馬到成功」，業績也要「一馬當先」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言