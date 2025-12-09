快訊

日本Pocky巧克力棒風味異常下架600萬產品 食藥署：國內2品項受影響

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
以「Pocky巧克力棒」而聞名的「江崎グリコ」，因風味異常因素，回收共計600萬件產品。圖／擷取自官網
以「Pocky巧克力棒」而聞名的「江崎グリコ」，因風味異常因素，回收共計600萬件產品。圖／擷取自官網

日本知名食品廠「江崎グリコ」昨發布道歉公告，包含Pocky巧克力棒、Pocky極細等20項產品，共600萬件商品因風味異常，進行自主回收。衛福部食藥署今指出，經查報驗紀錄，共4家輸入業者有相關產品報驗紀錄，輸入國內產品共2項，為「Pocky百奇 冬季限定巧克力棒」、「固力果 8袋可可風味棒」，食藥署已要求業者配合日本原廠，回收這些產品。

食藥署食品組簡任技正廖姿婷表示，本案為日本業者自主回收，是原料可可豆與香辛料儲存於同一場所，而受香辛料氣味影響原有風味，經查邊境報驗紀錄，共計4家輸入業者有報驗紀錄，總計2項產品，第一項為「Pocky百奇 冬季限定巧克力棒」，有效日期 2026年6月，第二項為「固力果*8袋可可風味棒」，有效日期2026年7月、2026年6月、2026年5月。

廖姿婷說，食藥署已通聯輸入業者應配合日本原廠要求回收案內產品，民眾若已購買對應產品，可聯絡產品標示上的負責廠商確認，依「食安法」第7條規定，食品業者應實施自主管理，確保食品安全，並於發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣（市）主管機關。

原廠「台灣格力高」發布聲明，表示「格力高台灣高度重視消費者的食用品質與權益，雖然目前台灣尚未接獲消費者對於風味的反映通報，但基於一致的管理標準，格力高台灣將針對受影響的批次產品，主動進行產品供應調整，停止該批次產品的供貨，並提供退貨的機制。

由台灣格力高進口的受影響批次產品僅有一項，資訊如下「產品品名：Pocky百奇 冬季限定巧克力棒　條碼：4901005010529　賞味期限(有效期限)：2026.6」若購買到相同批次產品欲退貨，或對產品有任何疑問，歡迎聯繫格力高台灣客服中心0809-099-007。

食藥署 日本 巧克力

