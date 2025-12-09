聽新聞
墾丁凱撒雙12一日快閃！住宿最低1,212元起 4天3夜每晚3,333元起
雙12購物節各家優惠火力全開，墾丁凱撒大飯店將於12月11日上午10點推「1212年終盛典」一日快閃活動，雙人同行至發現西餐廳享用自助晚餐，加價1,212元即可入住景緻客房一晚，4人同行再加碼升等17坪池畔花園客房。優惠每日限量5間，自12月11日上午開賣至12月12日中午12點止，可預訂至2026年2月23日前住房（農曆春節假期除外）。
此外，看準深度旅遊風潮，再推雙人成行入住4天3夜每晚3,333元起優惠。專案加碼指定日不加價。
詳情可查墾丁凱撒官網：https://kenting.caesarpark.com.tw/。
