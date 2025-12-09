震撼！黑鷹降落、雲豹進高雄駁二 動漫祭打造最強軍武跨界場景

2025駁二動漫祭—同人誌創作展與國防部合作推出「動漫軍武戰紀」本周末駁二登場，黑鷹直升機降落港邊、雲豹戰車駛入駁二倉庫群，把軍武帶進動漫祭，成為最具衝擊感的跨界組合，今年展區兩大明星軍備，UH-60M黑鷹通用直升機展現國軍空中救援與突擊任務主力，雲豹八輪裝甲車以台灣自製、戰技靈活的地面機動核心。

駁二與國防部合作「Plus的奧秘—動漫文化特展：動漫軍武戰紀」單元，今年集結漫畫、模型與實體軍備，打造軍事與動漫跨界融合全新體驗，在蓬萊倉庫旁的哈瑪星鐵道園區展出雲豹戰車、心戰喊話車、特戰車，以及擔任空中突擊、運補指揮、傷患後送的UH-60M黑鷹通用直升機，以國防軍備展現動漫多元文化。

文化局長王文翠表示，軍武題材近年在台灣同人誌、漫畫與模型圈中快速成長，動漫迷對軍事設定的理解深度超乎想像，這次把黑鷹與雲豹搬進駁二，不只是展示裝備，也讓觀眾看見軍武在次文化中角色擬人、兵器世界觀、模型技術如何被再創，另外軍武類作品，可讓觀眾在漫畫、模型與實體裝備中，感受軍武與動漫結合的獨特魅力。

動漫祭兩大明星軍備展區，執行空中救援任務UH-60M黑鷹通用直升機，雲豹八輪裝甲車以台灣自製、戰技靈活的地面機動核心透過展示裝備與任務功能，讓民眾在動漫場域中貼近理解國軍肩負的救援與守護責任。

今年改編自小說海鷗7026的空中救護影視企畫逆風行動Seagull 7026，也會釋出前導片時再度喚起社會對空軍救護任務的關注，此外還邀擅長機械、美少女與軍武題材的插畫家ZECO參與，從陽炎少女丹陽到引領戰艦擬人潮流的鋼鐵少女，展現台灣原創能量，這次亦將ZECO設計的國軍「雲豹」擬人角色與現地展示的雲豹裝甲車同步展出，帶給觀眾新鮮且具想像力的視覺體驗。

對於黑鷹直升機起降安全規畫，文化局提醒，相關空域安全管制11日上午10點至11點將進行UH-60M黑鷹直升機之試航演練，試航期間園區空域將啟動安全管制，禁止空拍機、風箏施放。