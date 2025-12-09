快訊

全球首款「AI」手表問世？曾改寫歷史的那個品牌又要顛覆世界了！

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
1991年時，Swatch曾與荷蘭藝術家Alfred Hofkunst推出的紅椒、培根與小黃瓜手表，即便30年後依然散發詼諧幽默。圖／翻攝自SWATCH官方網站
1991年時，Swatch曾與荷蘭藝術家Alfred Hofkunst推出的紅椒、培根與小黃瓜手表，即便30年後依然散發詼諧幽默。圖／翻攝自SWATCH官方網站

AI（人工智慧）已然是當今全世界最熱門話題。無論是高價值的晶片、產業股價、人工智慧運用、應用程式、應用放是，AI肯定都是2025最熱關鍵字。曾經在1980年代以平價、高彩、藝術等特色改寫世界手錶產業版圖的Swatch，日前在瑞士正式發表了全新AI DADA計畫，宣稱發表了第一只「AI手表」、來勢洶洶！

但此處的AI並不是人們想像中的「人工智慧」（Artificial Intelligence），由於Swatch從1985年至今發表過大量藝術聯名手表，此處AI DADA計畫中的AI，則是指Artistic Intelligence、中譯為「藝術智慧」。

Swatch曾與無數當代藝術家聯名包含Kiki Picasso、美國塗鴉藝術家Keith Haring、以錯視畫法知名的Alfred Hofkunst、時尚攝影師Annie Leibovitz，更曾與世界當代知名博物館包含龐畢度（Centre Pompidou）、羅浮宮（Louvre）、荷蘭國立博物館（Rijksmuseum）發表聯名系列，本次的AI DADA正是以此為靈感所誕生。

所謂的「DADA」則語出1916年自瑞士蘇黎世興起的「達達主義」（Dadaïsme），可理解為反抗世俗的藝術標準、一種覺知且清醒的非理性狀態，同時追求隨興、偶然與創意；事實上，Swatch確實曾在2003年11月發表過一只DADA Traces（GZ184）表款，使用了透明表殼與面盤，致敬達達主義荒誕但突破常規的美學與藝術表現。

在Swatch的AI DADA網路專頁中，人們可透過對話框對AI DADA進行指令，創作一只獨一無二的Swatch AI DADA手表；以小編的指定為例，包含「龐克音樂」（Punk）、1980年代、日本傳統戲劇的「歌舞伎」（Kabuki），在經過數分鐘的Swatch AI創作後、最後具現出一只風格別具、獨一無二的AI DADA手錶。

表款將以Swatch現行白色的New Gent錶款為基礎，同時可選擇透明面盤、白色或黑色或金色時標，錶款將為41毫米、石英機芯、防水30米。同時你可以是Swatch AI小（大）藝術家！唯該計畫目前僅在瑞士發行，訂價為170瑞士法郎。Swatch將在測試完成後、推行至全世界不同國家包含台灣，屆時想創作出什麼樣藝術風的、一只數於你的AI DADA Swatch，是不是從現在就可以開始計畫了呢？

記者以龐克、1980、歌舞伎為指令，透過Swatch的AI DADA「生成」一只藝術手表。圖／翻攝自SWATCH官方網站
記者以龐克、1980、歌舞伎為指令，透過Swatch的AI DADA「生成」一只藝術手表。圖／翻攝自SWATCH官方網站
Swatch曾在2001年時在Carrousel du Louvre開設門市，並在數年後發表Swatch X You訂製畫布，以羅浮宮館藏傑作推出多只膾炙人口的藝術聯名款式。圖／翻攝自SWATCH官方網站
Swatch曾在2001年時在Carrousel du Louvre開設門市，並在數年後發表Swatch X You訂製畫布，以羅浮宮館藏傑作推出多只膾炙人口的藝術聯名款式。圖／翻攝自SWATCH官方網站
Swatch曾在2003年11月發表的DADA Traces（GZ184）表款。圖／翻攝自SWATCH官方網站
Swatch曾在2003年11月發表的DADA Traces（GZ184）表款。圖／翻攝自SWATCH官方網站
Swatch去年2024年並與英國重量級的泰特美術館（Tate Modern）合作，一次發表7只名畫主題表款，延續品牌與藝術、日常生活的鮮明連結。圖／SWATCH提供
Swatch去年2024年並與英國重量級的泰特美術館（Tate Modern）合作，一次發表7只名畫主題表款，延續品牌與藝術、日常生活的鮮明連結。圖／SWATCH提供
Swatch發表了世界首款「AI」手表，但所謂的AI是指Artistic Intelligence、中譯可為「藝術智慧」。圖／翻攝自SWATCH官方網站
Swatch發表了世界首款「AI」手表，但所謂的AI是指Artistic Intelligence、中譯可為「藝術智慧」。圖／翻攝自SWATCH官方網站
Swatch近日在瑞士正式發表了AI-DADA計畫，讓人可從Swatch過去40年的資料庫中，產生一只獨一無二表款。圖／翻攝自SWATCH官方網站
Swatch近日在瑞士正式發表了AI-DADA計畫，讓人可從Swatch過去40年的資料庫中，產生一只獨一無二表款。圖／翻攝自SWATCH官方網站
Swatch的AI DADA將仿效「達達主義」，讓人人都是藝術家。圖／翻攝自SWATCH官方網站
Swatch的AI DADA將仿效「達達主義」，讓人人都是藝術家。圖／翻攝自SWATCH官方網站
Swatch曾在2023年發表的art Journey計畫中，將超現實主義大師馬格利特的名畫：「影像的背叛」（右）與「男人之子」化為表款設計元素。圖／SWATCH提供
Swatch曾在2023年發表的art Journey計畫中，將超現實主義大師馬格利特的名畫：「影像的背叛」（右）與「男人之子」化為表款設計元素。圖／SWATCH提供

