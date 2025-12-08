動起來！Apple Fitness+服務12/15正式登台 每月150元開啟健身新體驗

Apple宣布旗下備受好評的健身與身心健康服務Apple Fitness+將於12月15日正式在台灣上線，這是此服務自5年前推出以來最大規模的擴展計畫，台灣使用者將能透過iPhone、iPad及Apple TV，並可搭配Apple Watch、AirPods Pro 3，盡情體驗這項結合頂尖科技與運動內容的訂閱服務。

Apple健身科技副總裁Jay Blahnik表示，透過Apple裝置間的順暢整合，Fitness+致力於鼓勵使用者過得更健康。此次擴展將服務推向全球49個國家與地區，提供包括肌力訓練、瑜伽、HIIT、皮拉提斯、舞蹈、踢拳及冥想等12種體能訓練，每堂課程長度介於5至45分鐘，滿足不同生活節奏的需求。

使用者可搭配Apple Watch強化Fitness+訓練體驗，或使用AirPods Pro 3並直接在螢幕上查看心率、卡路里消耗以及「活動記錄」圓圈進度等關鍵指標，將即時同步顯示在iPhone或iPad螢幕上。部分訓練項目還會顯示「燃脂進度列」，讓使用者能將自己的訓練強度與其他完成同一訓練的人進行比較，藉此激發運動動力。

音樂是Fitness+體驗的關鍵要素，透過與Apple Music深度整合，提供嘻哈、R&B、Latin Grooves等節奏感強烈的音樂類型。Fitness+本月還同步新增了「K-Pop」音樂類型，收錄全球熱門韓流金曲。此外，「焦點之星」系列收錄全球重量級藝人的音樂作品，包括Taylor Swift、Beyoncé、BTS、Coldplay等重量級藝人，讓粉絲在偶像的音樂中揮灑汗水。

針對戶外運動愛好者，Apple推出了「健走趣」音訊體驗，邀請全球具影響力的人物透過聲音陪伴使用者散步。最新一集來賓為F1賽車手角田裕毅Yuki Tsunoda，其他陣容還包括Cynthia Erivo、劉思慕等名人，分享他們的故事與私房歌單。

為了讓運動更持之以恆，Fitness+提供強大的「自訂計畫」功能，系統會依據使用者的偏好（如教練、音樂、時長）自動生成課表。對於新手或有特定目標的族群，平台也策展了「特集」內容，例如「跑出你的第一個5K」、「不只鍛鍊核心的皮拉提斯」及「平靜心情」冥想系列，協助使用者快速上手。

Apple Fitness+採訂閱制，每月150元或每年1,190元，支援與最多5位家庭成員共享。購買符合條件的新Apple Watch、iPhone、iPad、Apple TV，或購買AirPods Pro 3、Powerbeats Pro 2的用戶，可獲得3個月免費試用。