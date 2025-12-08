獨家專訪／Apple健身科技副總裁：用1支iPhone隨時享受世界級運動體驗

台灣果粉與健身愛好者期待已久的消息終於成真了！Apple宣布旗下健身訂閱服務Apple Fitness+將於2025年12月15日正式在台灣上線，這同時也是這項服務有史以來最大規模的擴展，一口氣新增28個市場，讓服務版圖遍及全球49個國家及地區。

搶在台灣正式上線之前，記者這次獨家專訪了Apple健身科技副總裁Jay Blahnik，一窺這個號稱「全球最熱情、最具包容性」的健身平台，如何跨越語言、裝置與空間的藩籬，讓台灣用戶即使只有1支iPhone，也能隨時隨地享受世界級的運動體驗。

其實，Apple Fitness+在2020年剛推出時，用戶必須擁有Apple Watch才能訂閱此服務，透過提供即時心率與卡路里消耗等詳細測量數據，激勵用戶鍛鍊。但隨後在2022年iOS 16.1更新時解除了硬體限制，只要有iPhone就能享受Apple Fitness+的服務。直到今年9月AirPods Pro 3推出後，Apple再次為「無手錶用戶」帶來了全新的解決方案，透過耳機就能獲得即時心率監測，在螢幕上看到更精準的生理數據。

Jay Blahnik分享，Apple Fitness+的使用者涵蓋初學者至菁英運動員，Apple了解到許多用戶渴望看到生理數據，但未必習慣全天候佩戴手錶，而透過開放硬體裝置的搭配彈性，「無論你的預算或配戴習慣為何，都能找到適合自己的切入點。」

當Apple Fitness+進入台灣市場，最讓消費者關心的莫過於語言問題。目前平台上的內容主要以英語發音，這是否會成為初學者用戶踏出第一步的阻礙？

對此，Jay Blahnik給出了充滿信心的答案：「Apple Fitness+從設計之初就是為了全球用戶打造的。」教練在指導時，會使用簡單、清晰的提示語，並強調「視覺化」的引導。在每一次的訓練中，教練的動作示範都經過精心編排，確保用戶光看畫面也能直覺地跟上動作。

此外，音樂是跨越語言最強大的橋樑。Apple Fitness+有著Apple Music音樂庫的強大後盾，在音樂搭配上也下足功夫。除了原有的豐富曲庫，隨著此次市場擴展更同步新增了K-Pop韓國流行音樂類別，台灣用戶能在自己熟悉的BLACKPINK或BTS音樂節奏下，不需要完全聽懂、甚至不需字幕就能順利跟著訓練。

針對亞洲市場的運動偏好，Apple Fitness+也有著精準的觀察。Jay Blahnik指出，根據數據顯示，瑜伽、皮拉提斯和舞蹈是目前平台上最受歡迎的3大運動類型，而這恰好與亞洲及台灣用戶的運動習慣高度重疊。

目前Apple Fitness+擁有全球最大的4K UHD超高畫質健身內容資料庫，數量超過8,000部，涵蓋12種運動類型及冥想。從高強度的HIIT到舒緩的瑜伽，且每週都會更新內容。台灣用戶在服務上線第一天，就能享受到各種豐富的課程，無論是想要透過瑜伽放鬆身心，還是透過舞蹈釋放壓力，都能找到最符合需求的選擇。

團隊的多樣性也是Apple Fitness+的亮點之一，教練團成員年齡橫跨20歲至70歲，並邀請頂尖運動員客座開課，甚至為聽力障礙用戶提供了手語授課。Jay Blahnik分享，未來還會有更多來自不同地區的客座嘉賓加入，例如在「Time to Walk健走趣」系列中，會邀請來自世界各地的知名人士陪伴用戶散步，來場具有啟發性的對談，讓鍛鍊不僅限於體能，更延伸至心靈啟發。

面對台灣都會居住空間普遍較小，Apple Fitness+也貼心設想好了。Jay Blahnik強調：「訓練課程設計極具彈性，絕大多數的課程，包括瑜伽、核心、HIIT等，都只需要一張瑜伽墊大小的空間即可完成。」教練在畫面上通常也只待在小墊子上，這對於在小套房或客廳運動的台灣用戶來說非常友善。

如果你是喜愛往健身房跑的民眾，Apple Fitness+也可成為健身房裡的陪練夥伴。Jay Blahnik分享了自己的使用習慣：「我常在健身房使用Fitness+的跑步機課程，讓枯燥的跑步過程變得更有趣；或者在重訓結束後，開啟一個10分鐘的瑜伽課程來伸展放鬆。」透過內建的「堆疊（Stacks）」功能，用戶可將多個短課程串聯起來，打造最適合自己的客製化訓練。

對於高齡族群，Apple Fitness+也體貼提供了專為長者設計的課程，在一般課程中，畫面後方也會有另一位教練同時示範「低強度替代動作」，讓初學者或長輩也能依照自身狀況彈性調整。

Apple這次更祭出了極具競爭力的定價策略，每月訂閱費僅需150元，年費優惠價為1,190元。更吸引人的是，這項服務支援「家人共享」，也就是訂閱後最多可讓其他5位家庭成員共同使用。此外，訂閱後在運動過程中還能直接聆聽Apple Music的精選歌單，無需額外付費，對精打細算的台灣消費者而言相當具有吸引力。