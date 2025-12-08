《默殺》最可怕的不是兇手 而是所有選擇沉默的人

《默殺》是一部情緒密度極高的作品，外在形式雖是懸疑敘事，但真正的核心其實落在「集體沉默如何讓悲劇發生」。故事圍繞著校園失蹤案展開，清潔工李涵（張鈞甯）與女兒小彤被捲入接連失蹤案，而隨著更多線索浮上檯面，兇手非片中最可怕的那個角色。

電影的前半段以穩健節奏交代校園環境與人際關係：權力結構、階級差異、旁觀者的冷漠，全部透過學生與校方的互動慢慢堆疊。導演是用一連串看似不起眼的細節暗示整個系統的腐敗。例如：每個人都知道霸凌存在，卻選擇視而不見；每個成年人都握有改變事件走向的可能，卻沒有一個人真正開口。

鴻聯國際／提供

電影在氛圍塑造上相當成功。壓迫、潮濕、昏暗的視覺風格，使觀眾始終維持在「某些事還沒說出口」的不安感。尤其張鈞甯的表演帶著一種壓抑到極致的慌張，她飾演的母親既心軟又心狠，很清楚這個世界不會給她和女兒任何保護。

鴻聯國際／提供

片中對角色的善惡沒有用單一立場去界定。林在福（王傳君）既是受害者的父親，也是悲劇的催化者；方老師（金士傑）看似慈祥，卻在生死關頭選擇偏袒；旁觀的學生、沉默的家長、選擇忽視的校方，每一個人都推了命運一把。這種群像式的「共同加害」，如同片名《默殺》最可怕的地方：真正的兇手，往往藏在大家不願面對的沉默裡。

後段真相一次爆發，但電影要講的並不是「反轉」本身，而是讓觀眾看到：當所有人都選擇不說、不做、不介入，惡意就會在某個角落長成無法控制的東西。一個人做壞事固然可怕，但更多時候，是大家都袖手旁觀，才讓傷害變得不可收拾。

鴻聯國際／提供

《默殺》不算完美，有些轉折略顯倉促，但整體質地扎實。它不只是懸疑片，更像一面鏡子：照出我們所身處的體制、家庭與社會裡，那些被視而不見的傷。

走出戲院後，最揮之不去的不是兇手的面孔，而是片中一再傳遞的訊息...

沉默本身，也能成為一種傷害。 若沒有一個人敢開口，永遠都會有下一個受害者。

